Els pacients que van rebre pròtesis defectuoses de Traiber lamenten que ningú s'ha preocupat pel ells

Aquest dilluns s'ha sabut que el jutjat d'Instrucció número 3 de Reus ha imposat fiances milionàries als investigats per la peça separada número 15 del cas Innova com a responsables civils. La peça investiga la col·locació de pròtesis defectuoses de l'empresa Traiber a unes 6.000 persones, de les quals 47 es van personar judicialment. Entre els investigats hi ha directius de la companyia i metges que presumptament van cobrar comissions per col·locar els implants.Ortiz ha apuntat que malgrat han tingut la mà estesa tant als investigats com a les administracions i entitats, «no hi ha hagut cap apropament». El jutge ha imposat les fiances a petició dels afectats, a partir de diverses valoracions mèdiques fetes per quantificar els danys en la salut que han patit. «Abans de la investigació ja es queixaven de les pròtesis, i ningú ho associava a aquestes pràctiques, que són delictives i tenen un nexe causal amb les lesions», ha remarcat el lletrat. Tot plegat els ha comportat també diferents problemes psicològics.La peça 15 del cas Innova que investiga els fets es troba encara en fase d'instrucció. Segons Ortiz, la investigació ja s'està acabant i caldrà fer els escrits d'acusació. A banda, ha apuntat que si s'acaba condemnant els sospitosos l'import de les indemnitzacions serà superior al de les fiances, ja que s'hi hauran d'afegir els interessos. «Allargar el procediment és pitjor per qui ha de pagar, i potser els interessos són més alts que les indemnitzacions», ha afirmat. Amb tot, ha comentat que «les víctimes creuen que no veuran els diners», a causa de l'endarreriment de la justícia. Alhora ha destacat el patiment de les famílies i el fet que els afectats necessiten assistència de terceres persones per al seu dia a dia.Finalment, ha deixat la porta oberta a que més víctimes s'afegeixin a la causa. Cal recordar que els investigadors estimen que fins a 6.000 persones haurien rebut pròtesis de Traiber.