El Raval Santa Anna de Reus espera remuntar vendes abans d'acabar l'any

Els comerços s'han vist afectats per les obres que transformen el carrer en una via peatonal

Actualitzada 19/12/2021 a les 21:33

Els comerços del Raval Santa Anna esperen que les vendes s'incrementin durant els darrers dies de desembre, especialment després de la reobertura del carrer per la campanya de Nadal, deixant enrere mesos d'obres per la transformació de la via en una d'accés peatonal.

Des de l'inici de les obres el passat 26 de juliol, les diferents fases han omplert el carrer de soroll, pols, talls en la circulació de vehicles, accés limitat pels vianants a les voreres o tanques cobertes amb lones que invisibilitzaven els aparadors dels comerços, entre d'altres, creant així notables afectacions als locals de la zona.

Els botiguers expressen que més enllà de l'evident afectació per les obres, la situació actual envers la pandèmia ha complicat la popular idea que la gent surti als carrers a comprar i que, en conseqüència, cada vegada són més persones les que s'animen a fer-ho per Internet tenint la comoditat de no haver de sortir de casa.

Altres botiguers consideren que el tancament de molts locals es deu pels centres comercials i les grans superfícies especialitzades, les quals fan que molts possibles clients acudeixin a aquests espais on troben fàcilment tot allò que busquen de manera concentrada.

Això comporta que molts negocis del centre de la ciutat es traslladin o, directament, tanquin, deixant així una estampa «depriment» i bastant buida del comerç als carrers de la ciutat.

«Lloguers insostenibles»

Segons molts botiguers de la zona, l'obra ha influenciat molt durant aquests mesos: «Hi ha hagut diferents fases, però en totes l'accés ha estat molt limitat i això ha provocat que la gent no entrés al carrer només per haver de donar tot el tomb per accedir a l'altra vorera», expressa l'Esther Garrido, una de les encarregades de la botiga Stradivarius.

Altres asseguren que el problema ve de llarg i que l'obra només ha complicat la situació: «Els lloguers costen molt d'assumir i és molt complicat poder mantenir negocis o que emprenedors vulguin invertir al centre», assegura una treballadora d'una botiga de complements de la zona.

Aquestes dues últimes setmanes de desembre s'esperen amb il·lusió segons responsables com la Núria, de la botiga SOM SIS: «Esperar a comprar abans de Nadal i Cap d'Any és típic, per això esperem que aquest motiu ens ajudi a recuperar una mica les vendes».