El jutge d'Innova imposa uns 20 MEUR de fiança als investigats per les pròtesis de Traiber

El CatSalut, l'ICS, l'Ajuntament de Reus i l'Agència Espanyola del Medicament, entre els requerits de fiances milionàries

Actualitzada 20/12/2021 a les 12:02

El jutge del cas Innova ha imposat una fiança de 23 milions com a responsabilitat civil per 48 afectats per les pròtesis defectuoses de la marca Traiber fabricades a Reus, segons l'interlocutòria.L'hospital de Sant Joan de Reus concentra a 35 dels 48 pacients afectats per la mala qualitat de les pròtesis de Traiber, cas que es va descobrir el 2014 gràcies a la denúncia d'una extreballadora de l'empresari Luis Márquez.La resta d'afectats es reparteix entre diversos hospitals de Catalunya, que sumen una fiança de 22,5 milions i hi ha un sol perjudicat a Aragó, al que es destinen 500.000 euros.L'empresari, dos directius de Traiber, set metges i l'Agència Espanyola del Medicament han de respondre per la totalitat dels 23 milions d'euros fixats per la fiança.El CatSalut, l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'asseguradora Zurich respondran per 22,5 milions d'euros (els perjudicats a Catalunya). l'Ajuntament de Reus i Sagessa tenen imposada una fiança de 17,5 milions d'euros com a responsables de l'hospital Sant Joan de Reus.El jutge investiga si aquests set metges van cobrar presumptes comissions il·legals "i fins i tot alguns d'ells van participar de les pressions als òrgans de contractació perquè es col·loquessin les pròtesis de Traiber de manera indeguda".Al principi de la recerca el magistrat va imputar a més de 50 metges, tots els que apareixien en la documentació confiscada en diversos registres de la policia judicial en aquest cas.El jutjat número 3 de Reus instrueix aquests fets dins de la peça separada 15 del cas Innova, una causa de presumpta corrupció a Reus amb més d'un centenar d'investigats des que va arrencar el 2013, de les que ja ha arxivat vuit de les sevus 15 peces.Una de les últimes arxivades és la número 4, que investigava presumptes pressions de regidors, directius de l'hospital Sant Joan de Reus i de l'empresa sanitària pública Sagessa als metges del centre sanitari reusenc per comprar les pròtesis de Traiber.