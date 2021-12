Milloraran el clavegueram del barri Gaudí de Reus per evitar els sobreeiximents de residus

L'Ajuntament solucionarà la problemàtica a l'avinguda del Comerç on, els dies de pluja intensa, col·lapsen les clavegueres

Actualitzada 16/12/2021 a les 21:31

L'Ajuntament millorarà la xarxa de sanejament del barri Gaudí on, els dies de pluja intensa, les clavegueres col·lapsen perquè no hi ha una bona filtració dels residus sòlids en suspensió i flotants que arriben als cursos d'aigua a través de sobreeixidors. Aquests productes com poden ser els papers, higiènics o plàstics, entre altres, són desagradables a la vista, però, a més, generen un impacte ambiental important i una gran despesa de neteja. Per aquest motiu, el consistori busca posar solució a la problemàtica treballant en el sobreeixidor situat a la zona de la rotonda de l'avinguda Barcelona amb l'avinguda del Comerç que descarrega al barranc del Molí.

Per posar remei a aquest problema, des d'Aigües de Reus s'ha optat per instal·lar un tamís de sobreeiximent autonetejant, el qual ha de ser capaç de retirar les substàncies contaminants de l'aigua residual per evitar el seu abocament al medi i derivar tots aquests elements sòlids i flotants cap al col·lector que condueix a l'EDAR. A més, també evitarà que s'acumuli una gran quantitat de sòlids que interfereixen de manera negativa en el funcionament del sistema i que actualment són difícils de netejar per la «inexistència d'un registre d'accés que permeti aspirar-los des de la seva vertical», exposen en l'informe des de l'empresa municipal Aigües de Reus.

Per solucionar aquesta problemàtica mediambiental, des de l'empresa es planteja la instal·lació del tamís de neteja automàtica per a la retenció de contaminants en suspensió o flotants, instal·lat una mica més avall del mateix sobreeixidor, a l'interior de l'arqueta per filtrar els residus correctament.

Aquestes obres en la xarxa de sanejament, les quals es troben en període d'exposició pública, tenen un pressupost d'execució inicial de 139.503 euros i tenen una durada aproximada de dos mesos.

Desviament de trànsit

Una vegada s'estiguin executant les obres, les quals encara han de sortir a licitació i s'han d'adjudicar, l'empresa encarregada d'executar-les haurà de realitzar talls de trànsit per permetre l'accés de la maquinària i el material a l'arqueta de sobreeiximent. Per la importància de la rotonda en la xarxa viària del municipi, serà necessari senyalitzar adequadament una alternativa per la circulació de vehicles, una actuació que també haurà de fer l'empresa col·locant la senyalització vertical de l'itinerari alternatiu. Entre les tasques a completar, hi ha la col·locació del tamís de neteja, millorar el drenatge de la rotonda amb la instal·lació de quatre reixes amb embornals de formigó i l'enderroc del mur existent entre l'arqueta i la cambra de sortida, entre altres actuacions.