La Cavalcada de Reis de Reus manté el recorregut tradicional

Tant el públic com els participants a la Cavalcada hauràn de portar mascareta

Actualitzada 17/12/2021 a les 11:09

La Cavalcada de Reis de Reus manté el mateix recorregut tradicional que els altres anys i, com a novetat, incorpora l'ús de la mascareta per a tots els participants, inclòs el públic. La Cavalcada començarà a les 18:30h, després que els Reis arribaran a la plaça d'Anton Borrell a les 16:30h, on seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens.

El recorregut de la Cavalcada de Reis 2022 serà el següent: Carrer Ample, plaça de la Llibertat, avinguda Prat de la Riba, avinguda President Companys, carrer Sant Joan, raval de Jesús, raval de Martí Folguera, raval de Robuster, raval de Sant Pere, plaça de la Sang, raval del Pallol, plaça Catalunya, raval de Santa Anna, carrer Salvador Espriu, carrer de l'Amargura i en arribar a la plaça del Pintor Fortuny, només els Reis damunt les bigues romanes i el seu seguici seguiran per l'avinguda Prat de la Riba, carrer dels Recs, carrer de la Lleona, carrer Llovera i Monterols fins a la plaça del Mercadal.

Des de l'Ajuntament i per tal de garantir la seguretat de la Cavalcada es demana que els nens i nenes no baixin de les voreres i, en no poder mantenir la distànica entre el públic, tothom haurà de portar mascareta. Per col·laborar en la seguretat de l'esdeveniment, patges, músics i tots els participants a la Cavalcada també portaran mascareta.

Recollida de cartes

La recollida de cartes serà al parc de Sant Jordi, els dies 2, 3 i 4 de gener, en l'horari de 10:00 h a 13:30 h i de 16:30 h a 20:30 h.

Tot i que l'entrada s'organitzarà amb grups, per poder recórrer el campament dels patges fins arribar a la haima on els patges reials recolliran les cartes per fer-les arribar als Reis Mags, no es requereix invitació prèvia.

L'ús de la mascareta serà obligatori a l'hora de fer cua i a l'interior del parc.

L'entrada es farà pel carrer General Moragues (plaça de la Llibertat) i la sortida per la plaça d'Anton Borrell.

A partir del dia 27 de desembre es començarà a tematitzar el parc, delimitant així l'espai, per tant, per accedir a la zona de jocs per a nenes i nens i a la zona d'esbarjo per a gossos, s'haurà de fer per la rampa del Carrer d'Antoni Gaudí i per l'entrada de la plaça de l'Univers.

Els Patges reials arribaran a la ciutat uns dies abans, el dimecres dia 29 de desembre. Faran una salutació des del balcó de la Casa Rull a les 18:00 h i tot seguit faran una cercavila pels carrers de la ciutat, un recorregut que repetiran l'endemà 30 de desembre a les 11:00 h i a les 18:00 h.

Campanyes i adhesions

Com en els darrers anys, l'Institut Municipal Reus Cultura s'ha adherit a la campanya 'Cap infant celíac sense caramels' promoguda per l'Associació Celíacs de Catalunya, garantint que tots els caramels que es repartiran, tant a la recollida de cartes com a la cavalcada, seran sense gluten.

En aquest sentit, en total es repartiran tres tones i mitja de caramels de sabors diferents.

L'altra campanya a la que també s'adhereixen els organitzadors és la promoguda pel Club MamasG, ara amb el suport de l'Associació Divers i l'Associació Supera't de Reus, que lluiten per donar visibilitat i normalitzar les diverses condicions de nenes i nens amb capacitats diferents. És la campanya Nadal Inclusiu 'Un Nadal per a tu i per a mi', que permetrà, a part de poder facilitar una accés inclusiu al la recollida de cartes, arribar a totes les llars i donar visibilitat a les diferents diversitats i necessitats i així donar-les a conèixer a les famílies i als més petits, creant consciència social.

L'arribada dels Reis Mags serà a la Plaça d'Anton Borrell, a les 16:30 h. Abans de començar la Cavalcada des del carrer Ample a les 18:30h, visitaran la zona de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Reus.