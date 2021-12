Enderrocat el peatge de Reus de l'AP-7

El moviment veïnal Mai més afirma que no s'ha avisat del tancament de l'accés a l'autopista

Actualitzada 17/12/2021 a les 17:05

El moviment veïnal per l'AP-7 gratuïta, rebatejat ara com a Mai Més, ha enregistrat les imatges del moment de l'enderrocament dels peatges de les autopistes alliberades al Camp de Tarragona. Aquest dijous a la nit ha estat el torn del peatge d'accés a l'AP-7 a Reus, uns treballs que han anat a càrrec de l'empresa Hierros Altadill de Gandesa. Des de Mai Més han assegurat que en aquesta ocasió no s'ha avisat amb antelació del tancament de l'accés a l'autopista, a diferència de quan es va enderrocar el peatge de Tarragona. L'enderroc es va produir a les 22.58 hores d'aquest dijous i el desenrunament s'ha allargat durant tota la matinada.