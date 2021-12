Els olis d'oliva verge extra de les Terres de l'Ebre, els millors de les DOP de la demarcació

Ajuntament de Reus i Diputació lliuren els Premis CDO

Actualitzada 17/12/2021 a les 19:12

La qualitat dels olis d'oliva verge extra de les denominacions d'origen protegides (DOP) de la demarcació s'ha vist recompensada, un any més, amb els Premis CDO que atorga el Centre de Desenvolupament de l'Oli, gestionat per l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona. Enguany, les Terres de l'Ebre han estat les grans protagonistes dels guardons, que han anat a mans de les cooperatives Agrícola i Secció de Crèdit Sant Josep, de Bot (afruitat verd amarg); Agrícola del Camp de Santa Bàrbara SCCL (afruitat verd dolç), i Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de Godall SCCL (afruitat madur). En aquestes mateixes categories, han obtingut un accèssit, respectivament, els olis d'Identitat Extra Virgin Olive Oil, d'Horta de Sant Joan; de Vallespí Vidal - La Gaeta, de Vilalba dels Arcs, i de la Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit Terra Alta, de la Pobla de Massaluca.

El lliurament dels premis, que enguany arriben a la 15a edició, ha inclòs un reconeixement a l'oli afruitat verd amarg de l'Escola Agrària de Gandesa, i un record per al qui va ser president de la DOP Baix Ebre - Montsià, Jaume Roé, que ens va deixar al febrer d'enguany. L'acte, en formats presencial i també telemàtic a través de Youtube, s'ha dut a terme aquest divendres al vespre al Palau Bofarull de la Diputació a Reus i ha estat presidit per la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i per l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. Hi han assistit, a més, el diputat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació, Josep Forasté i el regidor de Recursos Humans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, Daniel Rubio; els regidors reusencs Carles Prats, Montserrat Caelles i Teresa Pallarès; el director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré Arroyo; la cap del Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, Àngels Calvo; el director d'aquest organisme, Xavier Vicens, i els presidents de les DOP Terra Alta, Josep Pere Colat; Baix Ebre-Montsià, Josep Lluís Cardona, i Siurana, Antoni Galceran.

Durant l'acte, la presidenta de la Diputació ha destacat l'excel·lent qualitat dels olis que es produeixen a tota la demarcació, per bé que enguany els guardons es concentrin a les Terres de l'Ebre. Noemí Llauradó ha volgut deixar clar el compromís de la Diputació de Tarragona pel sector oleícola i per «un model de producció alimentària sostenible des dels punt de vista econòmic, ambiental i social». Així mateix, ha ressaltat el fet que les matriculacions a les escoles agràries catalanes hagin augmentat un 6,3% respecte al curs passat, i que d'aquest percentatge, el 25,5 % correspongui a dones: «Hem d'aconseguir que les dones siguem ben presents a tots els nivells, també a les gerències i a les DOP».

Per la seva banda, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer ha posat de manifest el treball conjunt i la unió d'esforços de les institucions i dels productors oleícoles i ha afirmat que «Reus és una ciutat compromesa amb els productes de la terra i els productors, que avui més que mai necessiten que tots sumem esforços per mirar cap endavant».

El Centre de Desenvolupament de l'oli (www.reus.cat/cdo), gestionat per les àrees de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, treballa per al coneixement, promoció i revalorització de la cultura de l'olivera, mitjançant diferents iniciatives al llarg de l'any. Els Premis CDO n'és una de les més destacades. Consisteixen en la compra, per part del Centre de Desenvolupament de l'Oli, dels olis embotellats guanyadors, en ampolles de 250ml, per un import de 1.500 euros a cadascuna de les categories. D'aquesta manera, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus poden promocionar-los a través de diferents accions. Al mateix temps, les almàsseres guanyadores poden fer menció del premi a l'etiqueta dels envasos de l'oli d'oliva verge extra.

Altres accions de suport vinculades als premis són la creació d'una capsa promocional amb les tres mostres guanyadores, que va acompanyada d'un pamflet explicatiu amb les característiques organolèptiques dels olis guanyadors i una breu explicació de la proposta de tast dels olis, que servirà per a fer tastos virtuals i/o presencials durant el 2022, a més de poder ser lliurats en actes que promouen el producte. Finalment, es realitzarà un vídeo promocional dels olis, les almàsseres, envasadores o comercialitzadores guanyadores per tal de fer-ne promoció.