Junts per Reus destaca que ha executat la meitat dels projectes previstos al mandat

El grup municipal va fer ahir un balanç positiu dels dos anys i mig al capdavant del govern de la capital del Baix Camp

Actualitzada 16/12/2021 a les 07:54

Junts per Reus va realitzar ahir el balanç dels dos anys i mig de mandat al capdavant del govern municipal. Un balanç que tant l'alcalde, Carles Pellicer, com els regidors del grup municipal, van considerar molt positiu.

Pellicer va citar les paraules «possibilitat», «eficàcia», «sensibilitat», «pragmatisme», «entusiasme» i «il·lusió» com a adjectius que defineixen no només el govern que encapçala, sinó com clars objectius de cadascun dels projectes amb els quals s'involucren. Uns projectes que en aquests dos anys i mig de govern s'han executat la meitat dels previstos i que es van presentar el 2019.

«El balanç és positiu ja que els múltiples projectes de Junts per Reus van més enllà de les obres, reformes i pressupostos», va indicar el cap de Junts per Reus ahir en l'acte que va tenir lloc al Centre Cultural El Castell.

Entre alguns dels projectes que el grup municipal posarà en marxa es troben la rehabilitació del Vapor Vell, la reforma del Passeig Mata amb la construcció d'un pàrquing subterrani a més d'una passarel·la que connecti el passeig amb el barri Gaudí. També destaquen altres com la futura piscina municipal amb SPA i zona fitness, el projecte per dinamitzar el barri del Carrilet, la reforma de l'estació d'autobusos, un nou mercat i la definició d'un eix central, entre d'altres.

El regidor de Via Pública i Medi Ambient, Hipòlit Monseny, va comentar la gran despesa que suposen els equips de neteja i manteniment de la ciutat per tal d'aconseguir, de cara a l'any vinent, més neteja, i va avançar que la recollida de brossa i escombraries s'ampliaria amb 69 noves rutes de desplaçament.

Pel que fa a la regidoria d'Esports, que encapçala Josep Cuerba, va prendre la majoria del protagonisme: dues noves instal·lacions esportives inaugurades recentment a la ciutat, la creació de l'observatori de l'esport femení i nous projectes de cara al pròxim any, així com el parc del lliscament, que ja ha iniciat les obres.

Montserrat Caelles, regidora de Cultura i Projecció de Ciutat, va insistir en la proximitat directa del grup municipal i el treball de camp de trepitjar carrer on els ciutadans són els interlocutors principals. Va recordar la importància en reforçar el concepte de Reus, ciutat Gaudí per tal de ser més reconeguda i on el turista és un aliat.

Teresa Pallarès, delegada de la Generalitat a Tarragona, va comentar el pla de reactivació econòmica i com les empreses, especialment Redessa, són necessàries per al capital de la ciutat. També va afirmar que «a Reus tindrem l'àrea metropolitana més important de Catalunya».

Finalment, Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social, va insistir en l'atenció social a persones amb dependència, la infància i víctimes de violència.