Els Reis Mags d'Orient també duran la mascareta a la Cavalcada de Reus

El consistori recupera el recorregut tradicional prepandèmic on repartiran tres tones de caramels

Actualitzada 15/12/2021 a les 21:31

Reus comença a preparar-se per acollir l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, els quals tampoc estaran exempts de dur la mascareta mentre passegin pels carrers de la ciutat. Fa un mes l'Ajuntament va anunciar que estava treballant per ampliar el recorregut tradicional de la Cavalcada de reis, però, finalment, tot sembla indicar que es mantindrà el mateix de les edicions anteriors, abans de la pandèmia. Ara bé, tots els participants, inclosos músics, patges i Reis Mags, hauran de dur la mascareta per donar exemple i evitar una possible propagació del virus, una recomanació que també es fa a tots els ciutadans que assisteixin a veure la Cavalcada.

Sense dubte, l'arribada dels Reis Mags és un dels moments més esperats per als més petits i enguany tothom podrà tornar a veure a Ses Majestats passejant pels carrers de la capital del Baix Camp. Aquest 2021 l'Ajuntament va haver de reinventar la seva arribada a causa de la pandèmia i va establir el campament dels Reis Mags al parc Sant Jordi perquè els infants poguessin veure'ls de manera estàtica i segura. Aquest acte va agradar al consistori que ha buscat donar-li continuïtat de cara al 2022 i establirà al parc Sant Jordi la seva seu per recollir les cartes que han de fer arribar als Reis.

L'Ajuntament començarà a preparar l'espai amb tot allò que necessiten els patges per desenvolupar la seva tasca a partir del dia 27 d'aquest mes i, per tant, el parc quedarà delimitat en algunes zones fins que arribin els patges. Aquells que vulguin fer arribar presencialment les seves cartes ho podran fer els dies 2, 3 i 4 de gener, de 10 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.30 hores. En aquesta ocasió no serà necessària cap invitació, però s'entrarà en grups de 20 persones per evitar aglomeracions.

Un estel renovat

Una de les novetats d'enguany, serà la rentada de cara que tindrà l'estel, que guia als Reis Mags durant la Cavalcada. «Es manté la imatge, però era una carrossa que es va fer fa 50 anys i estava una mica desgastada», comenta a aquesta redacció el regidor de Cultura, Daniel Recasens, qui afegeix que «calia posar-lo al dia, però sense perdre l'essència, es tracta d'una petita restauració». De la mateixa manera que en els anys prepandèmics, els Reis arribaran a la plaça Anton Borrell el 5 de gener a les 16.30 hores i la Cavalcada començarà a les 18.30 hores al carrer Ample. Durant la cercavila, tots els participants hauran de dur la mascareta i es llençaran fins a tres tones de caramels. Des de la regidoria de Cultura es vol agrair la tasca de totes les entitats col·laboradores com l'Associació Amics del Cavall, Bravium Teatre o la banda simfònica.