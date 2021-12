L'Hospital Sant Joan de Reus convoca 60 places per l'estabilització temporal

El termini de presentació per enviar les sol·licituds de contractació de personal finalitzarà el 31 de gener del pròxim 2022

Actualitzada 13/12/2021 a les 22:21

L'Hospital Sant Joan de Reus ha fet pública una convocatòria d'estabilització de la contractació per tal de convertir els actuals contractes temporals en fixos, a l'empara de la normativa de contractació de personal del sector públic.

El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà fins el dilluns 31 de gener del pròxim any 2022 tot i que es preveuen tres noves convocatòries més per a finals d'aquest mes de desembre de 2021 de les quals, actualment, es desconeixen dates de publicació, quantitat de places i càrrecs sol·licitats d'aquestes.

La convocatòria per cobrir la taxa addicional ampliada per tal d'estabilitzar el personal amb contractes temporals compta amb un total de 60 places, totes elles per treballar a l'Hospital Sant Joan de Reus amb una jornada completa. Aquestes 60 places ofertes, es distribueixen en diferents blocs, repartits entre 26 tècnics/tècniques en cures auxiliars d'infermeria, 24 infermers/infermeres, vuit portalliteres i dos llevadors/llevadores.

60 convocatòries obertes

Els requisits pels 60 càrrecs de jornada completa a l'hospital de la capital del Baix Camp que s'ofereixen són: la titulació corresponent, el domini del català (tant escrit com parlat) i l'acreditació del certificat consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor).

A més a més, es valorarà l'experiència laboral en l'àmbit hospitalari, les bones aptituds pel tracte amb l'usuari, possible formació addicional pel lloc del treball (indicant les hores), l'activitat científica i docent alhora que la disponibilitat i flexibilitat horària cercant, així, persones que comptin amb aptituds d'iniciativa, empatia, dinàmiques, polivalents i habituades a treballar en equips multidisciplinaris. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el 31 de gener de 2022, s'aprovarà la relació provisional de persones admeses i excloses. Les persones que hagin adquirit la condició d'indefinit no fixe per sentència judicial queden directament excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta convocatòria.

La Comissió de Selecció, organisme que decidirà les persones admeses i excloses de la convocatòria, compta amb dos responsables de l'àrea d'Infermeria de l'Hospital Sant Joan de Reus (o en qui deleguin) i un representant del Departament de Recursos Humans que s'ajustaran a la imparcialitat i professionalitat de cadascun dels seus membres.

En cas que la Comissió de Selecció ho consideri, es podrà arribar a realitzar una prova tècnica que consistiria en un qüestionari de l'àmbit del lloc de treball ofert per tal de valorar els coneixements tècnics dels aspirants podran excloure a qui no la superin o no compareguin.

Hi haurà una fase d'entrevista personal obligatòria on es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats i on la valoració consta del 20% de la puntuació total. A més es realitzarà una prova psicotècnica per valorar els factors de personalitat i les competències relacionades amb el lloc de treball. Aquesta valoració representa un 15% de la puntuació total. La valoració dels mèrits laborals serà d'un 35% de la puntuació total.

L'experiència professional es valorarà (sense comptar formació o temps de pràctiques) en funció dels anys treballats amb diferents distribucions per punts on la màxima serà de 100 i es repartiran en funció el temps treballat, el qual varia entre menys de sis mesos fins els més de 12 anys cotitzats.

Els mèrits formatius es valoraran amb un 30% de la puntuació total juntament amb cursos relacionats amb el lloc de treball (màxim de 10 punts per 200 hores per curs), l'activitat científica i docent.