El jutge arxiva tres noves peces del cas Innova

Les tres afectaven l'exdirector general de Serveis de l'Ajuntament de Reus, Josep Prat

Actualitzada 14/12/2021 a les 13:14

El jutge titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus ha decidit l'arxivament de les peces separades número 3, 5 i 10 del denominat Cas Innova i que en els tres casos tenia com a principal investigat a Josep Prat, exdirector General de Serveis de l'Ajuntament de Reus.A la peça número 3 s'investigava si s'havien comès delictes de malversació de cabals públics i prevaricació a l'Ajuntament de Reus i en el hòlding Innova. El presumpte delicte es referia a la contractació de personal. Segons els indicis inicials que ara el jutge ha descartat, s'haurien realitzat, a les empreses del Grup Aigües, el Grup Econòmic i el Grup Salut, contractacions sense respectar els principis de publicitat, transparència, imparcialitat, professionalitat, independència, discrecionalitat tècnica, adequació i agilitat.Les diligències investigaven la contractació de Josep Prat com a director general de Serveis de l'Ajuntament de Reus, de Joan Carles Ferraté com a Gerent de Serveis del consistori, a més de personal directiu d'empreses dependents de SAGESSA, la d'un fill d'un regidor a l'empresa Reus Esports i Lleure, la presència de familiars de càrrecs polítics treballant per a Innova o l'exercici del comandament de la Guàrdia Urbana de Reus per una persona sense les credencials necessàries.El jutge finalment ha decidit l'arxivament de la peça en considerar que després d'analitzar tota la documentació i investigacions realitzades dins el 'Macro Cas Innova', «no ha resultat res que permeti decidir que algú hagi d'estar com investigat en aquesta peça». Segons el jutge, «els indicis inicials es basaven fonamentalment en notícies de premsa, que no s'han vist confirmades després de 8 anys d'instrucció».Pel que fa a la peça separada número 5 que també ha quedat arxivada, aquesta es va incoar amb relació a les possibles incompatibilitats de Josep Prat en haver ocupat càrrecs simultàniament a Innova, ICS o UPS.El jutge Diego Álvarez de Juan, també ha decidit l'arxivament provisional de la peça separada número 10 que, en aquest cas, s'havia incoat amb relació a la comissió de diversos delictes contra l'administració pública que afectaven Josep Prat i al pagament de la seva defensa, que efectuava el lletrat Xavier Melero. El jutge considera que malgrat l'existència de converses informals que implicaven a l'administració, aquesta mai no va materialitzar cap pagament per l'assistència lletrada a Prat.