Els treballadors del 112 de Reus protesten davant el Departament de Treball

Reclamen millores salarials i més suport als serveis d'emergència

Actualitzada 12/12/2021 a les 21:01

La vaga indefinida que va ser convocada el passat 21 d'agost pels treballadors del 112 continua avui amb una concentració programada a les 11 h. al Departament de Treball (Barcelona).

Entre els motius inicials de la vaga destaquen els conflictes entre els treballadors i l'empresa quan els primers van demanar un conveni propi a més d'una internalització dels serveis.

Ara, el comitè del 112 troba més motius que els principals i ja existents a l'agost per donar suport i fer ressò a la manifestació d'avui a Barcelona, entre els quals destaquen notablement l'abandonament per part de l'empresa i el fet que aquesta no hagi intentat donar solucions fins que ha actuat la Generalitat.

La Generalitat respon

La Generalitat aplicarà durant l'abril de 2022 una pujada del 13,9% tant al plus de comandaments com al plus d'emergències, un increment de l'IRPF que no es tocava des de 2009 a Catalunya. Amb aquest increment al plus d'emergències a les jornades completes, els treballadors passarien dels 174,69 euros a 298,97 euros mensuals rebuts per la Generalitat, una notable pujada en les nòmines dels empleats.

Miquel Vendrell, treballador i membre del comitè de la vaga del 112, explica que «el gest de la Generalitat s'agraeix, molt, però és trist que l'empresa no respongui quan haurien de ser els primers a contestar abans que altres ho facin», comenta.

Des de l'inici de la vaga d'aquest passat estiu, l'única proposta que els treballadors han rebut, presumptament, per part de l'empresa va ser dos mesos més tard i quan la Generalitat havia fet pública l'esmentada pujada: «Ens han comunicat un hipotètic incentiu en el sou, uns 100 euros bruts aproximats que es cobrarien cada tres mesos», esmenta Vendrell.

També insisteix sobre la incertesa de cobrar aquest incentiu per les possibles baixes laborals que, amb la pandèmia, s'han anat incrementant: «Aquesta aparent mesura adoptada per l'empresa és per ara una suposició que no s'ha implantat, però de fer-se real, està subscrita a moltes condicions que obliguen a l'abstenció personal i global», assegura.

La situació no només afecta els treballadors per qüestions econòmiques, sinó també envers el desenvolupament de la feina de manera òptima. «Amb la vaga les contractacions es troben encara més limitades: la majoria d'aquestes són indefinides, però hi ha molta rotació i això el que provoca, en conseqüència, és que pràcticament mai hi hagi una plantilla fixa per atendre un mínim de trucades que, moltes vegades, es perden», comenta el treballador del 112.

Les reivindicacions que els treballadors del 122 reclamen ara mateix van més enllà de les principals envers els salaris i la pujada d'aquests, i s'estenen a unes condicions que englobin una reestructuració en la gestió dels serveis d'emergència.

Al mateix temps, els mateixos treballadors demanen més implicació als companys, però amb el compromís suficient per part de l'empresa, un compromís que cada vegada troben més inexistent per obtenir un equilibri conjunt amb alguna solució eficaç real.