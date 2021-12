Participen més de 700 persones a Reus en la caminada solidària a favor de la salut mental

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per la Marató i compta amb la col·laboració de L'Hospital Universitari Institut Pere Mata i altres organitzacions de la ciutat

Actualitzada 12/12/2021 a les 17:48

Més de 700 persones de totes les edats han participat avui en la caminada solidària a Reus per la Marató de TV3 organitzada per Reus Esport i Lleure i l'Associació Francesc Tosquelles, amb la col·laboració de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata.

Mentre la banda de cornetes i tambors Verge de Misericòrdia tocava diverses peces, la plaça Anton Borrell s'anava emplenant de participants de totes les edats. mascotes incloses. Just abans de la sortida, una activista per la salut mental, en nom de l'Associació Francesc Tosquellles, ha fet un breu parlament d'agraïment a la Fundació de la Marató per la seva tasca en favor de la recerca, en aquest cas per la salut mental, a l'Ajuntament de Reus per la seva col·laboració i a totes les persones participants pel seu suport.

La caminada tenia una versió curta de 5,5 km i una llarga de 10km. Ambdues tenien la sortida i l'arribada a la plaça Anton Borrell i compartien part del recorregut fins al Pavelló dels Distingits, on es podien fer donacions i on es proposava als participants enganxar als arbres del jardí cintes de colors (blaves, verdes, vermelles o grogues) amb missatges contra l'estigma i a favor de la salut mental. Tu ets l'heroi o Vull trencar barreres eren alguns dels missatgers amb què han quedat guarnits els arbres en aquesta activitats organitzada per l'Hospital Universitari Institut Pere Mata.

A més, a la plaça Anton Borrell, l'Hospital Universitari Institut Pere Mata ha muntat una parada on es venien objectes elaborats per persones usuàries dels diferents serveis de salut mental a favor de la Marató i també hi havia a la venda en favor de la Marató les bicicletes reciclades en el marc del projecte Rodamón, en què persones usuàries de l'Hospital de Dia de Salut mental reparen i recuperen i bicicletes de segona mà com a part del seu procés de rehabilitació ocupacional.

La vicealcaldessa de Reus, Noemí Llauradó, i els regidors Teresa Pallarès, Dani Rubio i Carles Prats han estat entre les personalitats que han donat suport a aquest acte amb la seva presència a la sortida.