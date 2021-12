Reus denuncia la manca de voluntat del Bisbat de Tarragona de remodelar l'orgue de la Prioral

El grup de ciutadans impulsors del nou orgue considera que Reus està patint un «greuge comparatiu» en relació amb Tarragona

Actualitzada 10/12/2021 a les 17:43

El grup de ciutadans impulsors del nou orgue a l'església prioral de Sant Pere per a la ciutat de Reus ha manifestat el seu malestar per la inacció i el silenci del Bisbat de Tarragona en relació al projecte del nou orgue.



Després de presentar aquest projecte aprofitant l'avinentesa del concert de música antiga que va tenir lloc a la prioral el 20 de setembre de l'any passat, el grup assegura que «totes les gestions que aquest grup impulsor ha fet a fi de bé han topat amb el mutisme, la dilació i la incomprensió per part de l'autoritat eclesiàstica, propietària física final del nou instrument, el qual revertirà a favor de la revitalització de l'acció cultural de tothom, del patrimoni musical ciutadà i de l'activitat concertística de la ciutat, com ho han estat els cicles de concerts impulsats des de fa de més de 30 anys fins avui mateix per l'organista titular de la prioral, Josep Maria Mas Bonet, però que ja no poden dur-se a terme per l'estat de deteriorament irreversible de l'orgue que actualment es troba al cor de l'església».A través d'un comunicat, el grup denuncia «la manca de voluntat de tirar endavant aquest projecte per part del Bisbat en un fet que és del tot deplorable i il·lustratiu: encara a hores d'ara no disposem d'un compte corrent de la prioral per tal de poder-hi dipositar els donatius de ciutadans, empreses, entitats i institucions que ja han manifestat la seva voluntat de contribuir econòmicament al finançament d'aquest projecte».A més, denuncien «el greuge» que suposa per a la ciutat de Reus no poder comptar amb un orgue amb les òptimes condicions arquitectòniques, tècniques i acústiques possibles per al desenvolupament de la programació concertística. «El greuge comparatiu que pateix la ciutat de Reus en relació amb la ciutat de Tarragona és evident i del tot injust», afegeix el comunicat.Finalment, proclamen una vegada més la «nostra insubornable i determinada voluntat de dur a terme aquest projecte, vital per a la recuperació del nostre patrimoni cultural malmès durant la guerra civil espanyola (1936-1939)».