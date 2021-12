Es prorroga el període per presentar ofertes per gestionar el gastromercat de Reus

El procés de licitació ha quedat anul·lat per tornar-lo a publicar amb més temps per a les empreses

Actualitzada 09/12/2021 a les 20:17

L'espai de gastromercat que ha d'anar ubicat a l'exterior del Mercat Central, a l'espai que toca al carrer de Sant Joan, tardarà una mica més del previst en arribar. El consistori ha decidit anul·lar el contracte de licitació d'aquesta zona per ampliar el termini de presentació d'ofertes, ja que fins al dia 5 de desembre, dia en què finalitzava inicialment el procés, no s'havia presentat cap o pràcticament cap empresa i l'Ajuntament vol valorar-ne més opcions.

L'espai de gastromercat és un dels canvis que està vivint el Mercat Central en la seva transformació comercial per consolidar-se com a eix vertebrador del comerç alimentari de la ciutat. En un primer moment es van modernitzar les parades i les instal·lacions i es va ampliar el servei amb un primer lloc interior per a poder menjar els productes que es compren al mercat. Amb aquestes millores finalitzades, l'Ajuntament va obrir un període de consultes i propostes per l'arrendament de l'espai ubicat a l'exterior on l'arrendatari haurà d'executar el projecte de reforma de l'espai aprovat per Reus Mobilitat i Serveis que té un import total de 578.448 euros i pagar un mínim de 4.414 euros mensuals, actualitzables anualment, per gestionar l'espai. Pel que fa a la durada mínima del servei, ha de ser de tres anys i es podrà allargar fins a l'any 2041.

Amb aquestes condicions, l'Ajuntament va treure a licitació l'arrendament de l'espai per un import de 52.968 euros i una durada del contracte de tres anys. Ara bé, el termini per a presentar les ofertes finalitzava el passat diumenge 5 de desembre, però la falta d'interessats ha provocat que el consistori hagi hagut d'ampliar el període perquè les empreses puguin presentar-se. Aquesta ampliació del termini és la que ha provocat que s'anul·li l'actual licitació i, en els pròxims dies, es torni a publicar el nou contracte amb les mateixes característiques que l'actual, confiant que, sense canviar cap dels requeriments, hi hagi més empreses que vulguin fer-se càrrec de la gestió d'aquest nou espai del Mercat Central que li ha de donar un nou impuls. Cal remarcar que el gastromercat, encara que estarà annex al Mercat, podrà funcionar de manera independent i amb un horari també diferent.