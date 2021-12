La pista de gel de la Llibertat de Reus atrau una gran multitud de persones

Ningú vol perdre's l'experiència de patinar

La plaça Llibertat de Reus està sent un dels indrets més concorreguts durant aquest mes de desembre i, especialment, durant el pont, ja que la pista de patinatge sobre gel està sent un atractiu important per als habitants de Reus, però també per a les poblacions més pròximes.

Durant el matí d'ahir, així com en la resta de dies del pont, es va poder veure la pista pràcticament al 100% de l'ocupació amb una gran quantitat de persones, petites i grans, patinant, i és que ningú es vol perdre l'experiència de patinar sobre gel i gaudir d'una postal nadalenca més típica de ciutats com Londres o Nova York.

La pista de gel estarà oberta fins al 9 de gener, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores i els dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14.30 h. i de 16 a 21 hores. Encara que els dies 24 i 31 de desembre l'horari serà de 10 a 14.30 h. i de 16 a 20 hores, i els dies 25 i 26 de desembre i 6 de gener estarà oberta de 10 a 13.30 hores i de 17 a 21 h.

Aquest espai és una de les diferents activitats que es poden fer a Reus durant aquest Nadal, ja que a la mateixa plaça Llibertat es pot gaudir de les atraccions dels firaires o al Mercadal del tradicional Mercat de Nadal. A més, des de l'Ajuntament també s'han preparat diversos espectacles itinerants com ara Les Nomades o Big Dancers, que van actuar el passat dissabte i dimarts, respectivament, o Mediterraneus i Hotel Narbonne, que ho faran aquest dissabte, 11 de desembre, i el pròxim divendres 17 de desembre a partir de les 18.30 hores. Tots els espectacles comencen a la seu de Promoció de Ciutat.