Els comerços del centre de Reus comencen amb bon peu la campanya de Nadal

Els botiguers estan satisfets amb la resposta de la gent en l'obertura dels darrers tres dies festius, diumenge, dilluns i ahir

Actualitzada 08/12/2021 a les 19:40

La campanya de Nadal ha començat amb bon peu per als comerços del centre de la ciutat que han vist com en els darrers tres dies festius d'obertures les botigues s'han omplert de clients que han aprofitat per encetar les compres de Nadal. Alguns comerços han arribat a xifres de vendes que feia temps que no assolien, mentre que d'altres no han notat gaire canvi entre aquests tres dies festius i un dia laboral, excepte per l'afluència de gent al carrer.

Una de les botigues a qui sí que li va anar bé obrir aquests dies festius va ser la Tomàs Barberà, on la propietària i presidenta de la Unió de Botiguers celebrava que «hi ha hagut molta afluència cada dia, potser diumenge va ser més fluix, però la resta ha vingut molta gent i han comprat molt», i afegia que «hi ha alguns establiments que diumenge i dilluns no van obrir, però veient que hi havia molta gent avui –ahir per al lector– sí que ho han fet». En aquesta línia, des de perfumeries Júlia, Julia Cebrián, destacava que «diumenge i dilluns van ser uns dies més fluixos pel vent, tanmateix la campanya va bé», i deia que «si hi ha més comerços oberts, ens va millor a tots», en referència a alguns establiments que van optar per no obrir. Des d'AW Lab admetien que «en un primer moment no anàvem a obrir, perquè la campanya de Black Friday va ser fluixa, però al final sí que hem obert els tres dies i hem assolit xifres que feia temps que no teníem», deia Cori Pereira, treballadora. D'altra banda, a la botiga Celia, el responsable lamentava que «hem notat que hi ha molta gent pel carrer i mirant, però la botiga, a estones, estava buida», tot i això, comentava que «ha estat bé obrir, però els dies més pròxims al Nadal segur que van millor».

Ara bé, el sector del retail assegura que està vivint un tancament d'any dolç, amb un nivell de vendes que ja supera les de 2019, el darrer any «normal» abans de la pandèmia. El president de Comertia, David Sánchez, explicava que des del Black Friday les vendes estan entre un 5% i un 7% per sobre de les de fa dos anys, amb alguns pics de fins al 16%, i que aquest pont ha estat positiu.

Ajudar el petit comerç

Per la seva banda, els carrers Llovera, Monterols i del Vent va ser on més es va notar aquesta afluència de gent que aprofitava per mirar les botigues i avançar algunes compres de Nadal, com era el cas d'Antonio Figueras, qui comentava que «hem aprofitat el dia festiu per anar a comprar algunes coses per Nadal», i admetia que «a nosaltres ens va molt bé, però potser als treballadors no tant». Una altra clienta, Josefina Culebradas, comentava que «avui anem tota la família a mirar algunes coses per Nadal i comprarem una mica, però tornarem un altre dia per acabar d'agafar tot el que necessitem», i també apuntava que «m'agrada molt passejar pels carrers de Reus, prefereixo comprar pels carrers de la ciutat que no pas en centres comercials». En una línia similar s'expressaven Maria Pilar Basora i Plàcid Alegret: «Hem anat a comprar al petit comerç i no tant en grans superfícies», i apuntaven que «hem aprofitat aquest dia festiu per anar amb la família a mirar cosetes i preparar les festes de Nadal», igual que van fer Jaume Grau i Carme Ortiz: «Hem sortit a passejar i comprar una mica, però anirem repartint les compres fins a Nadal», i comentaven que «fa molt de goig veure els carrers amb tanta vida». Així, doncs, els comerços reusencs van tancar amb un balanç festiu aquest pont de desembre d'obertura.