La Generalitat treu a licitació la gestió i atenció telefònica del 112

L'actual prestadora del servei, Ferrovial, està contractada amb una tramitació d'emergència

Actualitzada 06/12/2021 a les 20:23

La Generalitat de Catalunya ha tret a licitació el servei d'atenció i gestió de les trucades d'urgència del número 112 dels centres de treball de Reus i l'Hospitalet de Llobregat. Actualment, la prestadora d'aquest servei és Ferrovial, a la qual es va adjudicar el contracte amb una tramitació d'urgència i que, per tant, no pot ocupar-se d'aquestes tasques més enllà de deu mesos. Per aquest motiu, el govern ha tret a licitació el nou contracte de gestió telefònica del 112.

Recentment, els treballadors del 112 dels dos centres de Catalunya van iniciar una vaga indefinida juntament amb el 061 per tal de lluitar per la internalització dels dos serveis i millorar les condicions laborals així com la mateixa operativitat. La setmana passada els treballadors del 061 anunciaven que deixaven la vaga després d'un acord entre els sindicats i Ferrovial el qual conté diverses propostes de caire econòmic, estabilitat laboral i de conciliació de vida personal i laboral. Ara bé, aquest acord no tractava res del servei del 112 i la seva internalització.

El procés de licitació que es troba obert per la gestió del 112 té un pressupost de 18.604.269,52 euros amb IVA inclòs i una durada del contracte de dos anys que es poden prorrogar fins a 24 mesos més. Aquelles empreses que vulguin optar al servei tindran temps per presentar les seves ofertes fins el 7 de gener. Aquesta nova licitació incorpora un increment dels complements salarials d'emergència i de comandament, que estaven congelats des de juliol del 2010, i suposaran un increment salarial d'un 9% de mitjana. Alhora, el concurs inclou la prestació de suport psicosocial al personal d'atenció de trucades, donada la dificultat de les característiques del seu treball, així com una clàusula de penalització a l'empresa prestatària del servei en cas de retard en el pagament de les nòmines.

Aquest procés s'ha obert després que al maig el director del CAT112 va procedir a resoldre el contracte del servei que tenia vigent amb l'empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios, SL amb motiu de «diversos incompliments de les obligacions objecte del contracte que impossibilitaven la seva continuïtat». Principalment uns motius econòmics, ja que l'empresa va entrar en concurs de creditors i no podia garantir el sou dels treballadors. Per aquesta raó, la Generalitat va ajdudicar amb un contracte d'urgència la gestió a Ferrovial, un conveni que té una vigència màxima de deu mesos.