L'Ajuntament de Reus aprova el projecte de carril bici de l'avinguda de Tarragona

Les obres d'adequació es preveu que estiguin enllestides en 4 mesos

Actualitzada 07/12/2021 a les 12:11

L'Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte per a la construcció del carril previst a l'avinguda de Tarragona de a iutat. El nou tram anirà des de la rotonda del Tecnoparc a la rotonda de l'avinguda del President Macià, amb una llongitud total de 1.630m.La solució adoptada manté el sentit de circulació actual als dos costats de l'avinguda. S'estrenyen els carrils destinats als vehicles motoritzats (amb la qual cosa es contribueix a la reducció de la velocitat) i es crea un carril bici segregat unidireccional per banda i banda, tant en sentit Tarragona com sentit Reus. Amb els dos carrils, la ciutat guanyarà un total de 3.260m de xarxa ciclable.La separació dels carrils destinats a bicicletes dels carrils per als vehicles motoritzats es farà amb la instal·lació de peces de PVC sobre el paviment, que reforçaran la seguretat dels usuaris de la via. A més de la separació física, es pintaran en vermell els trams de carrils bici on hi pugui haver més conflicte amb altres tipus de transport. Els carrils tindran una amplada d'1,5m lliures més 0,8m ocupats pels separadors.El projecte aprovat i ara en exposició pública, fixa un termini d'execució de 4 mesos i un pressupost de 252.519,01 euros.