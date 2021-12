Surt a licitació l'execució de les instal·lacions solars fotovoltaiques a sis escoles i a l'IMFE Mas Carandell

El termini per a la presentació d'ofertes és fins el 28 de desembre i, un cop licitat, les instal·lacions s'hauran d'executar en sis mesos

Actualitzada 03/12/2021 a les 16:42

L'Ajuntament de Reus ha publicat al portal del contractant l'anunci de licitació de l'execució de sis instal·lacions solars fotovoltaiques amb un pressupost de licitació de 188.676,84 € IVA inclòs. El termini per a la presentació d'ofertes és fins el 28 de desembre de 2021 i, un cop licitat, les instal·lacions s'hauran d'executar en un màxim de 6 mesos. Els equipaments són els següents: IMFE Mas Carandell, CEIP La Vitxeta, CEIP Pi del Burgar, CEIP Isabel Besora, CEIP Dr. Alberich i Cases i CEIP Rubio i Ors. Reus Energia, que va iniciar fa uns mesos els tràmits amb Red Elèctrica Española per donar-se d'alta com a comercialitzadora d'energia, gestionarà aquestes instal·lacions.

«Volem optimitzar al màxim les instal·lacions de generació elèctrica renovable de propietat municipal i disposar d'un operador que faci de lligam entre generació i consum ens facilitarà la feina. D'aquesta manera, podrem gestionar la capacitat municipal generadora d'energia (l'actual i la futura) i subministrar-la a l'Ajuntament i els seus ens dependents», ha explicat el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio.

En el cas de les instal·lacions ubicades al centres educatius, amb una potència de 14,8 kwp, l'energia que produiran serà aprofitada per cobrir part del consum elèctric dels centres educatius.

L'altra instal·lació, de 44,40 kwp de potència, s'ubica a la coberta de l'Institut municipal de formació i empresa Mas Carandell Reus, on part de l'energia que produeixi la instal·lació solar fotovoltaica serà aprofitada per cobrir part el seu consum elèctric, i una part es compartirà amb habitatges de l'àmbit. En aquest sentit, la instal·lació funcionarà com una comunitat energètica per l'autoconsum de les instal·lacions municipals properes i pel veïnat del Barri Gaudí. Així, aprofitant la superfície de l'edifici municipal, els comptadors d'habitatges en un radi de 500 metres de la instal·lació es podrien alimentar d'aquesta instal·lació municipal.

Es tracta, per tant, d'un projecte pioner perquè pretén desenvolupar una comunitat energètica en la qual participaran equipaments públics i privats, de manera què, a partir d'una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic municipal es comparteix l'energia generada amb immobles privats.