La pandèmia fa perdre socis al Reus Deportiu que tanca l'any en negatiu

La temporada 2020-21 va acabar amb 295.872 euros de dèficit

Actualitzada 02/12/2021 a les 22:13

El Reus Deportiu va presentar ahir en assemblea ordinària els comptes de la temporada 2020-21, una campanya que va acabar amb un dèficit de 295.872 euros, una situació provocada per la pandèmia, tal com argumentava la presidenta del club, Mònica Balsells, qui argumentava que «amb la covid hem patit un retrocès econòmic important, però queden dos anys de presidència i intentarem deixar el club el màxim sanejat possible».

De fet, quan Balsells va accedir a la presidència, ara fa 10 anys, el club es trobava en un dèficit econòmic important, però la temporada 2018-2019 va acabar amb un benefici superior a 40.000 euros. «La feina feta ha servit per arribar als objectius previstos amb molt d'esforç», deia la presidenta, qui recordava que «el club va haver de tancar dues vegades, i la segona ens va fer molt mal». I és que, a banda del cop econòmic, també es va traslladar amb una davallada important de socis, ja que «vam arribar a baixar fins als 3.000 socis», una xifra que han aconseguit remuntar fins als 4.396, però encara una mica lluny dels 4.495 socis que hi havia inscrits la temporada anterior.

Les seccions que ha tancat la temporada amb pèrdues ha estat l'OK Lliga –amb molta diferència–, el tenis, el pàdel, el patinatge i els escacs, mentre que la resta com ara el centre excursionista, el bàsquet o el patinatge han tancat en positiu. Un pressupost que es va aprovar per 61 vots a favor i sis abstencions.

Pel que fa al pressupost per a l'actual temporada és de 3.156.000 euros els quals permetran afrontar les despeses del club. El pressupost es va aprovar amb 60 vots a favor i cinc abstencions. En la línia econòmica, la presidenta va avançar que el club està treballant en un projecte d'eficiència energètica perquè «l'augment del preu de la llum serà inaguantable» i l'objectiu és que el club pugui autoabastir-se sense haver de pagar l'energia a companyies externes.

En la sessió extraordinària, celebrada també ahir, es va aprovar la modificació de diversos articles de l'Estatut del club, entre els quals hi ha el 37, que tracta sobre la durada del mandat. En aquesta es va aprovar incloure una ampliació de tres mandats consecutius, sent aquest darrer de dos anys i sempre que «el club es trobi immers en una situació de significatives inversions, de millores estructurals o bé per circumstàncies catastròfiques generals o particulars sobrevingudes».