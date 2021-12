La Diputació de Tarragona premia els emprenedors locals per impulsar nous projectes

Els guanyadors van ser empreses de Tortosa, Tarragona, Riudoms i el Vendrell

Els Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona impulsen nous projectes empresarials nascuts al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Ahir dijous es van donar a conèixer els projectes guardonats a l'edició d'enguany: es tracta de l'agència de viatges en línia especialitzada en experiències immersives NJOY Catalonia, SC, de Tortosa (categoria Turisme, cultura i experiències); la creació d'un electrode adaptat a nounats per a enregistraments electroencefalogràfics per part d'aCUP-E, de Tarragona (categoria Salut i esport); Treellum Technologies, de Tarragona, pel desenvolupament d'eines tecnològiques que permeten l'ús de la llum natural per a la investigació científica (categoria Tecnologia i Innovació); els envasos biodegradables per a allotjaments turístics d'IDISAPPEAR, de Riudoms, (categoria Eficiència energètica i sostenibilitat), i la marca inclusiva All Skin Wear del Vendrell, per la seva aposta per la inclusivitat i la igualtat (categoria Economia social). El lliurament de guardons es va fer al remodelat centre de la Boca de la Mina.