L'app Aparcar facilita l'entrada als pàrquings municipals de Reus sense tiquet

Reus Mobilitat i Serveis aposta per la tecnologia i millora l'accés als aparcaments fent l'entrada i la sortida més àgils

Actualitzada 02/12/2021 a les 21:15

Els usuaris dels deu pàrquings municipals de Reus podran entrar i sortir sense necessitat de treure el tiquet ni fer cues a les caixes de pagament. Aquesta és la novetat que va presentar ahir l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis que segueix potenciant l'aplicació Aparcar, que fins ara funcionava per la zona blava de Reus i d'altres municipis pròxims com Cambrils, Salou, Valls i Tarragona. «Seguim apostant per la innovació i la tecnologia», celebrava la regidora d'Urbanisme i Mobilitat.

Aquest nou servei, anomenat Via P, habilita les matrícules registrades a l'aplicació Aparcar perquè puguin entrar i sortir dels aparcaments municipals d'una manera més àgil i pràctica, ja que amb Via P no cal agafar tiquet quan s'accedeix ni haver de passar pel caixer a pagar abans de sortir.

El sistema de gestió d'aparcaments de Reus Mobilitat i Serveis, renovat l'any 2019, disposa de la tecnologia necessària per tirar endavant la integració amb l'aplicació Aparcar, de fet, aquells que són abonats en alguns dels aparcaments ja podien entrar amb la lectura de matrícula, però ara, amb aquesta aplicació, es facilita l'accés automàtic a tots els usuaris que no estiguin abonats.

Els abonaments, l'any vinent

Ara mateix, només es podrà utilitzar l'aplicació Aparcar per aquells usuaris que vulguin treure un bitllet senzill, és a dir, que no accedeixin amb cap abonament, però des de la regidoria es va anunciar ahir que, en un any, també es podrà gestionar cada abonament des de l'aplicació.

Aquest sistema a través de l'aplicació funciona de la següent manera: quan un vehicle accedeix a l'aparcament, s'activa el lector de matrícules que identifica al vehicle i, si el client està registrat a l'aplicació i té habilitat el servei d'accés als pàrquings, la barrera s'obre automàticament. Quan això passa, l'usuari rep una notificació de l'aplicació informant-lo de l'inici de l'estada a l'aparcament corresponent i pot observar el temps que ha passat des del moment en què ha entrat.

Ara bé, en el cas que el sistema no pugui reconèixer la matrícula per algun motiu, l'aplicació genera un codi QR per cada vehicle, que varia cada cop que s'accedeix a un dels aparcaments de la xarxa municipal, i que resulta l'equivalent digital al tiquet físic de paper. En el moment de la sortida, el lector de matrícules la permetrà amb un pagament automàtic a través de la targeta de crèdit assignada i, en cas que tampoc pugui llegir la matrícula, l'usuari només haurà de presentar el codi QR al lector del caixer ubicat al carril de sortida.

Per començar a fer servir el servei Via P, l'únic que han de fer els usuaris que ja estan registrats a Aparcar és actualitzar la nova versió de l'app i habilitar l'accés als pàrquings. Els nous usuaris cal que es descarreguin l'aplicació i es donin d'alta, introduint les seves dades, la matrícula del vehicle i la informació bancària per autoritzar el pagament.

2.000 estades diàries

L'aplicació Aparcar es va posar en marxa el 2016 a Reus i a Cambrils. Actualment, està disponible també a Tarragona, Valls i Salou i compta amb més de 59.000 usuaris actius. D'aquests, més de 32.000 l'han fet servir enguany per aparcar a la zona blava de Reus, amb el resultat de 2.000 estades diàries aproximadament activades a través de l'aplicació. A través de l'app Aparcar també es pot activar la càrrega de vehicle elèctric.