El Bartrina acull el primer espectacle del projecte artístic BTC

'El primer pas' serà un «manifest» que donarà a conèixer el Bartrina Territori Creatiu

Actualitzada 02/12/2021 a les 21:26

El Bartrina Territori Creatiu (BTC) va començar a caminar el passat 14 d'octubre i, poc abans de dos mesos després, acollirà el primer espectacle d'aquest projecte que vol potenciar la creació artística de Reus i de tot el territori pròxim. El primer pas és el títol del «manifest» que es podrà veure avui, divendres, a les 20 hores al Teatre Bartrina.

«Hi ha moltes ganes que arribi l'estrena», confessa el regidor de Cultura, Daniel Recasens, a aquest mitjà, i afegeix que «el projecte es va rebre amb molta acceptació per part del sector i esperàvem aquest primer moment amb moltes ganes, ja que més enllà de la part de laboratori, el que és més interessant és quan acabes passant a fer una producció». El director artístic de l'espectacle, Francesc Cerro-Ferran, detalla que els espectadors podran veure un «manifest, els 15 manaments a partir dels quals aquesta plataforma cultural vol treballar», així doncs, l'obra no deixa de ser una presentació del projecte que «podríem haver fet amb un faristol, molt convencional», però «hem decidit agafar-ho des d'una altra perspectiva, perquè el primer que fem ja imprimeixi la voluntat de com volem ser, cap a on volem anar».

Sobre l'escenari del Bartrina es podrà veure gairebé una vintena d'actors, els quals aportaran moments de música, dansa, circ, audiovisuals i teatre. «Per primera vegada s'uneixen totes les forces vives del món de l'espectacle, de la música, la dansa, el circ i el teatre del territori en un projecte comú», reivindica Cerro-Ferran, qui afegeix que «sempre hi havia bona voluntat per fer això, però mai s'executava i ara, per fi, ho tenim».

Per a Recasens, el BTC ha de ser un espai per «veure fins a quin punt som capaços de crear, que no sigui tant una plasmació del que ja està fet, sinó de generar des de baix», i remarca que «no és tant un col·lectiu d'actors, sinó de creadors». Per a Cerro-Ferran, aquesta iniciativa és «el pas necessari perquè la creació, tant col·lectiva com individual, es faci evident a casa, que es faci palès el bullici intel·lectual i creatiu que tenim aquí».

Malgrat que avui s'estrena El primer pas, el laboratori del BTC està ben actiu amb diverses formacions i prereserves al calendari. El mateix regidor de Cultura avança que «s'està treballant en una sèrie d'accions al voltant de Gabriel Ferrater, tenint en compte que el 2022 serà el seu any», però avisa que «encara està tot molt obert, s'està acabant de definir».