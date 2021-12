Descoberta d'una placa commemorativa a la casa natal del pintor Josep M. Morató Aragonès a Reus

Morató va ser reconegut amb la Medalla d'Or de la Ciutat per acord del ple de l'Ajuntament l'any 1996

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha presidit aquest divendres, 3 de desembre l'acte de descoberta d'una placa commemorativa a la casa natalícia del pintor Josep M. Morató Aragonès (Reus, 1923 – Barcelona, 2006), al carrer de Sant Jaume, 16. L'acte ha comptat amb la presència del regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, i altres membres de la corporació municipal, aixi com membres de la família del pintor.

Josep M. Morató Aragonès va ser reconegut amb la Medalla d'Or de la Ciutat per acord del ple de l'Ajuntament de Reus del 26 de juliol de 1996.

Artista preçoc que ja als 17 anys havia guanyat la medalla Fortuny, Aragonès es va mantenir unit a la terra natal i al seu paisatge de referència: Reus i Cornudella, amb el Montsant en primer terme. Paisatges que va combinar, des de la seva mirada artística, marcada per l'evolució de l'impressionisme al traç abstracte i cerebral. La seva obra mostra el camí d'evolució que no va deixar mai de seguir a la recerca de l'equilibri entre allò real i allò abstracte, una recerca personal que s'expressa en les figures i en el color, i que ens acosta a una manera particular de mirar el paisatge.