Protecció Civil de Reus deixarà enrere la «precarietat» a mitjans del 2022

Els voluntaris tindran una nova seu completament remodelada que s'ubicarà en un magatzem dels serveis de Medi Ambient

Actualitzada 01/12/2021 a les 20:00

Fa temps que els voluntaris de Protecció Civil demanen un trasllat de seu, ja que l'actual es troba en una situació «precària» i amb «manca d'espais on poder desenvolupar les funcions que són requerides». Per aquest motiu, des del consistori es va treballar en l'estudi i la cerca de noves ubicacions on poder traslladar la seu, una anàlisi que va determinar que l'actual magatzem dels serveis de Medi Ambient és el lloc adequat per a instal·lar-hi la nova seu de Protecció Civil, un cop s'hagi fet la reforma.

El passat 22 de setembre va sortir a licitació les obres per remodelar l'actual magatzem dels serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament, una nau ubicada al carrer de Sant Llorenç, cantonada amb el camí de Riudoms. Ara, dos mesos després, el projecte s'ha adjudicat a l'empresa Cobra Instalaciones y Servicios SA amb un pressupost de 195.578,95 euros amb IVA inclòs. Les tasques tenen un termini de sis mesos, fet pel qual la nova seu de Protecció Civil hauria d'estar enllestida a meitats del 2022.

Distribució en dues plantes

Les obres convertiran la nau d'una única planta en un edifici de dues per tal d'optimitzar més l'espai i l'alçada que ofereix el local. La planta baixa servirà de magatzem i aparcament pels usuaris de Proteccó Civil, i també s'hi construirà un vestidor adaptat amb dutxa, lavabo i inodor, i una sala annexa.

A la planta superior hi haurà un vestidor per a homes i un per a dones, dos serveis higiènics i una sala polivalent, mentre que la resta de la planta quedarà diàfan, sense ús i sense acabats. A banda d'aquesta conversió de l'edifici en dues plantes, també es renovaran les instal·lacions elèctriques, de sanejament, de fontaneria, de climatització i de ventilació i es protegirà l'edifici contra incendis.

Amb la construcció d'una planta més es guanyarà el doble d'espai, ja que l'actual compta amb 249 metres quadrats de superfície construïda i, un cop modificat, passarà a tenir-ne 498, 249 per cada planta. Aquest projecte de reconversió de la nau, construïda l'any 2001, ha estat pactat amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, els quals van participar en el disseny del futur equipament, per tal que responguin a les seves necessitats. Amb aquest canvi de seu, els voluntaris tindran un local en òptimes condicions i deixaran la petita seu on estan ubicats ara al carrer de Sant Carles i Sant Josep on pràcticament no compten amb cap dels serveis esmentats anteriorment.