Inaugurat el polilleuger Joan Rebull de Reus

Es tracta d'un equipament esportiu de referència de la ciutat que respon a les necessitats escolars

Actualitzada 02/12/2021 a les 17:11

El polilleuger vinculat a l'escola Joan Rebull, que va entrar en funcionament fa uns mesos, ha estat inaugurat oficialment aquesta tarda. L'acte s'ha fet amb la participació dels nens i nenes de l'escola que han acompanyat als representants polítics, veïnals i de la comunitat educativa en un esdeveniment on els més petits han estat els protagonistes i que ha comptat amb animació per part d'un grup teatral i l'actuació d'un mag.

Hi ha estat present l'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la vicealcaldessa Noemí Llauradó; la representant territorial de l'Esport al Camp de Tarragona, Carmina Blay; el representant del Departament d'Ensenyament, Carles Jardí, el regidor d'Esports, Pep Cuerba; el regidor d'Educació, Daniel Recasens; altres regidors i regidores de la corporació municipal; consellers de Reus Esport i Lleure; representants del Consell Municipal de l'Esports; arquitectes i representants de la comunitat de centre i representants veïnals.

Reus Esport i Lleure SA va adjudicar el contracte per a la construcció d'aquest l'equipament per un import de 1.210.321,99 euros. El polilleuger té una superfície de 2.565 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22x44 metres, apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i voleibol.

Un nou equipament de esportiu de referència de la ciutat que té per objectiu respondre a les necessitats escolars, tant pel que fa a les activitats docents d'educació física com a les activitats extraescolars esportives però que també actuarà com un element dinamitzador de l'esport base i per al desenvolupament de programes de promoció de l'activitat física i la salut, programes per prevenir l'exclusió social i l'atenció a la diversitat, i també per fomentar l'esport femení i l'esport de lleure.

Reus disposa de quatre polilleugers vinculats a les escoles Alberich i Casas, Ciutat de Reus, Cèlia Artiga i Joan Rebull. Aquests equipaments són una aposta per cobrir la ciutat d'instal·lacions esportives de proximitat i facilitar la pràctica esportiva de tots els col·lectius.