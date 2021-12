Els Reis de l'Orient comencen a fer camí

El conte 'L'estrella i els Reis Mags' està escrit per Elena Fora i Teresa Llorach n'ha fet les il·lustracions

Actualitzada 01/12/2021 a les 21:41

Amb l'arribada del mes de desembre es fa del tot evident que ja estem immersos en el Cicle de Nadal. Això es manifesta, entre altres, amb l'arribada dels contes i llibres per a infants sobre la temàtica nadalenca. Aquest mateix dimecres s'ha presentat un àlbum il·lustrat que explora la història dels tres personatges nadalencs més estimats pels nens i les nenes: Melcior, Gaspar i Baltasar.

L'autora de la història és l'escriptora Elena Fora, natural de Vinaròs, i formada a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. La seva novel·la, Els silencis del carrer de l'Arc, va quedar finalista en la tercera edició del Premi Literari Autor Revelació. Ella mateixa explica que el pas a la literatura infantil el va fer empesa per les netes petites, la Lia i la Mar: «En veure que els agradava tant jugar amb les figures del Pessebre, i en especial amb l'estrella dels Reis, vaig pensar que els havia de fer un conte». Un cop escrit, i ja amb el vistiplau de les nenes, que «estaven pletòriques amb la història», l'Elena va pensar que podia fer un pas més i afegir-hi il·lustracions: «D'aquesta manera, tot allò que jo expressava a través del llenguatge, els lectors també ho podrien visualitzar». En aquest punt va entrar en joc la Teresa Llorach, il·lustradora reusenca amb experiència editorial: «Em va explicar que havia il·lustrat el conte de la Victòria Rodrigo, El jardí de les escales, i vaig pensar que allò era exactament el que m'agradaria tenir en el meu conte», recorda l'Elena.

La història que expliquen les dues creadores és, tal com detalla la novel·lista, «una reinterpretació clàssica dels Reis», i vol ser també una eina per treballar amb els infants qüestions com la pau o altres valors que traspuen més enllà del text i les imatges.

L'estrella i els Reis Mags (Onada edicions) es va presentar aquest dimecres a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus en una festa amb molt de regust de Nadal, amenitzada amb una petita intervenció musical i la participació de les petites Lia i Mar, que van fer una lectura en veu alta de la història.

L'estrella i els Reis Mags ja està disponible a les llibreries, en català i en castellà, i està recomanat per a lectors d'entre 3 i 10 anys.