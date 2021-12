El brot de covid de la Facultat de Medicina de Reus ja suma 38 infectats

Tots ells són asimptomàtics i tots tenien la pauta completa i estaven a punt de rebre la tercera dosi de la vacuna

Actualitzada 02/12/2021 a les 18:42

El brot de covid detectat a la Facultat de Medicina de la URV comptabilitza ja 38 infectats. Es continuen fent proves PCR a estudiants de 4t, 5è i 6è del Grau de Medicina i no es descarta que la xifra continuï pujant.Les proves es fan amb la col·laboració dels hospitals Sant Joan de Reus i Joan XXIII de Tarragona. Els alumnes que han donat positiu han d'estar 10 dies aïllats. Tots ells (tret d'un, el primer) són assimptomàtics i tots ells tenien la pauta completa i estaven a punt de rebre la tercera dosi al tractar-se de personal sanitari. En total es preveu que es facin unes 400 proves PCR a estudiants que fan pràctiques assistencials i que són els que van anar a la festa o contactes estrets.Es treballa amb la idea que dilluns dia 13 es puguin reprendre tant les classes teòriques com les pràctiques assistencials. A hores d'ara només es mantenen els examens, que només poden fer els que no són positius.Els graus de Fisioteràpia i Nutrició funcionen sense problemes.