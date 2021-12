Detectat un brot de covid a la Facultat de Medicina de Reus després d'una festa d'estudiants

Fins ara hi ha una trentena de casos detectats, asimptomàtics, però la URV ha decidit no fer classes presencials fins al 12 de desembre

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV a Reus ha deixat de fer classes presencials i s'han suprimit les pràctiques sanitàries dels alumnes. La causa és un brot de covid-19 que s'ha detectat entre els estudiants i que va tenir el seu origen en una festa.La festa d'estudiants es va celebrar el passat 25 de novembre. Posteriorment, un dels assistents, tot i estar vacunat, va començar a tenir símptomes de la malaltia i va alertar als reponsables del centre universitari.En el cribratge posterior que s'ha començat a fer a tots els alumnes s'han detectat fins al moment una trentena de positius, tots ells vacunats, però també tots ells asimptomàtics. També hi ha una setantena de contactes estrets que estan sent controlats.Com a mesura preventiva davant els resultats, els gestors de la URV han decidit aturar les classes presencials i les pràctiques d'alumnes de la facultat a centres sanitaris. Les classes es faran ara de manera online fins al pròxim dia 12 de desembre, quan es valorarà si la situació permet reobrir la facultat o encara caldrà mantenir-la tancada.Amb tot, els examens que hi hagi previstos les pròximes setmanes es podran fer encara de manera presencial per aquells alumnes que no hagin donat prositiu en els cribratge.