Virginias revoluciona el Nadal amb un nou edulcorant vegetal als seus torrons sense sucres afegits

Proporciona un 75% menys de calories que el sucre i fins a una reducció del 35% en greix

Actualitzada 30/11/2021 a les 12:09

'Sense sucre' no és sinònim de 'sense torró'. Virginias, marca líder i de prestigi en el sector, ho ha demostrat en la seva línia de torrons «sense sucres afegits». Enguany, la firma torna a posar-se per davant en innovació en aquest àmbit i revoluciona el Nadal amb la incorporació d'un nou edulcorant d'origen vegetal i els seus productes sota el nom 'Dulcemente Auténtico'.Els mestres artesans de Virginias han treballat amb un substitut d'aparença similar al sucre, amb el mateix sabor i el mateix comportament, que manté les propietats organolèptiques del producte final. I ho han aplicat ja en la seva gamma 0% sense sucres afegits, tant en els clàssics com en els més originals. A més, Virginias ha ampliat la gamma amb set nous i temptadors postres: el torró cruixent de xocolata amb llet, el Coco bombó, el trufat amb licor de cafè, Limoncello, Plàtan bombó, Cheesecake, i trufat de crema catalana.Aquest nou i revolucionari edulcorant té un alt contingut en fibra d'origen vegetal (ingredients aprovats per la FDA) que proporciona un 75% menys de calories que el sucre i fins a una reducció del 35% en greix.Gran part de les fibres que conté provenen del blat de moro i de la xicoira, i li confereixen un aspecte i sabor similars al sucre, però millorant els seus valors saludables, al mateix temps que exerceixen els beneficis probiòtics al sistema immune de la flora intestinal.