Inaugurat el polilleuger Cèlia Artiga de Reus

Es tracta d'un nou equipament esportiu de proximitat per cobrir les necessitats escolars i d'altres col·lectius

Actualitzada 30/11/2021 a les 17:51

Aquesta tarda s'ha celebrat l'acte d'inauguració del nou polilleuger vinculat a l'escola Cèlia Artiga amb la presència de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la vicealcaldessa Noemí Llauradó; la representant territorial de l'Esport al Camp de Tarragona, Carmina Blay; el regidor d'Esports, Pep Cuerba; el regidor d'Educació, Daniel Recasens; altres regidors i regidores de la corporació municipal; consellers de Reus Esport i Lleure; representants del Consell Municipal de l'Esports; arquitectes; representants de la comunitat de centre i representants veïnals.

Un nou equipament de referència de la ciutat que té per objectiu respondre a les necessitats escolars, tant pel que fa a les activitats docents d'educació física com a les activitats extraescolars esportives, i que va entrar en funcionament el curs passat 2020-2021.

L'equipament té una superfície de 2.245 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22x44 metres, apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i l'hoquei patins. L'edifici té un disseny de nova generació, amb unes prestacions que els fan apte per a la competició i que a la vegada utilitzen materials nous i fan un aprofitament dels recursos naturals per aconseguir un estalvi energètic global d'un 50%.

Els treballs de construcció del polilleuger del barri de Sol i Vista van finalitzar a l'estiu de 2020 i van estar executats per l'empresa Voracys SL, amb un pressupost d'adjudicació de 1.210.321,99 euros.

Reus disposa de quatre polilleugers vinculats a les escoles Alberich i Casas, Ciutat de Reus, Cèlia Artiga i Joan Rebull. Aquests equipaments són una aposta per cobrir la ciutat d'instal·lacions esportives de proximitat i facilitar la pràctica esportiva de tots els col·lectius.

La infraestructura també vol ser un element dinamitzador de l'esport base i per al desenvolupament de programes de promoció de l'activitat física i la salut, programes per prevenir l'exclusió social i l'atenció a la diversitat, i també per fomentar l'esport femení i l'esport de lleure.

Aquest dijous, 2 de desembre a les 15.45 h. s'inaugurarà el polilleuger vinculat a l'escola Joan Rebull.