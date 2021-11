Exigeixen el tancament de les Comissaries Externes de Proximitat de Reus per falta de seguretat i higiene

El sindicat fins i tot ha exposat que un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Reus del mes passat reconeix que a la comissaria de l'estació d'autobusos «falta netejar i desinfectar l'interior del mòdul, revisar, senyalitzar i penjar l'extintor, que el mòdul no disposa de serveis higiènics propis, i que el més proper és el de l'estació d'autobusos, que no disposa d'una sortida o recorregut alternatiu en cas de patir una agressió o amenaça per part d'usuaris externs». Per al CSIF «les autoritats van consentir la reobertura de les comissaries externes sabent que no complien les mesures oportunes establertes per llei».Amb tot, el passat 18 de novembre van registrar un escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Reus per reclamar el tancament cautelar i provisional de la CEP en qüestió fins que es trobi «un lloc adequat per desenvolupar les tasques policials». El passat 24 de novembre van presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball de Tarragona per «la inacció dels responsables de l'Ajuntament de Reus».