Detingut per vendre droga al detall des del seu domicili del barri Monestirs de Reus

Actualitzada 30/11/2021 a les 12:20

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Baix Camp-Priorat van detenir el passat 26 de novembre un home de 68 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.Els fets es remunten el passat 23 de novembre quan agents de paisà van observar una conducta d'espera per part de l'arrestat en una porteria del carrer cardenal Vidal i Barraquer.Aquesta actitud va cridar-los l'atenció per la qual cosa van decidir observar els seus moviments. Al cap de poca estona, els agents van veure aturar-se un vehicle i com el detingut feia una transacció amb el conductor i li entregava un embolcall.Acte seguit, els agents van seguir amb el cotxe el conductor del vehicle i presumpte comprador i van identificar-lo després que aquest llencés per la finestra un embolcall amb cocaïna.Davant d'aquests fets, els mossos van obrir una investigació que va donar els seus fruits tres dies després i que va permetre ubicar al barri Monestirs un punt de venda de droga al detall molt actiu. Els agents van detenir in fraganti l'home quan estava fent una transacció de droga a pocs metres del seu domicili.En l'escorcoll van localitzar-li 70 euros fraccionats en bitllets i un embolcall amb substància presumptament cocaïna.El mateix dia de la detenció, concretament el 26 de novembre, agents de la Unitat d'Investigació de Reus i agents de la Guàrdia Urbana van realitzar una entrada i perquisició en el domicili del detingut.En l'interior del pis van localitzar un embolcall de cocaïna en roca d'un pes de 73.5 g, 16.8 g d'haixix, diferents estris per a la preparació de dosi de droga, bàscules de precisió i diversos embolcalls preparats per a la venda de substàncies.La droga intervinguda i distribuïda al detall tindria un valor en el mercat il·legal de prop de 5.000 euros.Amb aquesta detenció es dona per desmantellat un dels punts de venda de droga al detall més actius del barri Monestirs.El detingut, amb nombrosos antecedents policials, va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.