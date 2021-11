Primer pas per a la construcció de la nova facultat de Medicina a Reus

Els estudis previs per aixecar el nou edifici s'han adjudicat i hauran d'estar llestos en uns tres mesos

La nova facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Universitari de Bellissens comença a caminar. L'Ajuntament de Reus ha adjudicat la redacció dels estudis previs per a l'edificació del nou centre formatiu de la URV, el qual se situarà en uns terrenys adjacents a l'actual facultat d'Economia i, per tant, més a prop de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Fins a cinc empreses es van presentar per a elaborar aquests estudis de les quals l'escollida va ser l'UTE Ferrando Garrego Recio qui, per un pressupost de 19.481 euros amb IVA inclòs, haurà de redactar-los. Aquesta empresa haurà d'entregar el projecte en un termini màxim de tres mesos. L'estudi haurà d'indicar les línies de treball de la futura construcció del centre el qual es troba actualment al carrer Sant Llorenç de la capital del Baix Camp, lluny de l'Hospital Sant Joan. Fa anys que la universitat i el consistori busquen la fórmula per a construir la nova facultat de Medicina i Ciències de la Salut en els terrenys pròxims al centre hospitalari i ara es comença a veure la llum al final del túnel. Tal com s'indica en l'informe de l'estudi, «la reubicació de la facultat sumada a la planificada construcció del baixador anomenat Bellissens, ajudaran de forma directa a la dinamització de la zona», i «mantenir la facultat a la ciutat, millorant-la i potenciant-la, ajudarà a mantenir el teixit d'estudiants universitaris, l'ensenyament, l'educació i tots els valors que porta implícits, dinamitzarà el Campus Bellissens i l'entorn i facilitarà la transversalitat amb l'hospital Sant Joan».

Determinarà el cost total

L'estudi, el qual s'haurà d'entregar a començaments de l'any vinent, haurà d'analitzar els metres quadrats útils interiors i exteriors del nou edifici i la urbanització vinculada, també definirà la distribució i la forma de l'edifici, determinarà el pressupost de l'obra i de la urbanització per capítols i determinar la inversió total de la nova infraestructura, entre d'altres.

Una vegada s'hagi entregat l'estudi, el consistori analitzarà la partida pressupostària i iniciarà el període de licitació per a la construcció del nou edifici que permetrà millorar la connexió directa amb l'hospital Sant Joan on molts facultatius completen les pràctiques.