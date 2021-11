La I Cursa per la Integració de Reus aplega prop d'un centenar de participants per l'esport inclusiu

Aquesta activitat s'emmarca en el cicle d'activitats organitzades per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Actualitzada 29/11/2021 a les 16:06

La I Cursa per la Integració organitzada per l'Associació Supera't, i amb la col·laboració de les regidories d'Esports i Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, celebrada ahir 28 de novembre de 2021, va aplegar gairebé un centenar d'inscrits entre participants i acompanyants de totes les edats, amb i sense discapacitat, que van poder gaudir plegats d'una jornada esportiva, familiar i festiva, essent un exemple d'integració i inclusió per a tothom, així com de superació constant.

La coordinadora de l'Associació Supera't, Mònica Bellido, i els regidors d'Esports, Pep Cuerba, i Benestar Social, Montse Vilella, han fet una valoració molt positiva d'aquest projecte d'esport inclusiu. Una jornada esportiva familiar, on tothom va poder gaudir practicant esport, mostrant les diferents capacitats i l'esperit de superació. Des de l'associació Supera't també han volgut agraïr a tot l'equip humà de l'Ajuntament que ha ajudat a fer possible la cursa.

Aquesta activitat s'ha emmarcat en el cicle d'activitats gratuïtes organitzades per la regidoria de Benestar Socail amb les entitats socials que formen part del Consell Municipalde la Discapacitat, des del 19 de novembre fins al 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per donar visibilitat a les persones amb discapacitat i conscienciar la ciutadania sobre la importància de construir una ciutat inclusiva que promogui el benestar de tothom.