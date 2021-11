Els Mercats de Reus premien els clients i tornen a programar activitats durant el Nadal

Del 9 de desembre al 5 de gener, els paradistes oferiran regals i vals de compra per als clients

Actualitzada 29/11/2021 a les 16:20

Aquest dijous, 2 de desembre, comencen les activitats de Nadal als Mercats de Reus. A més, a partir del 9 de desembre i fins al 5 de gener, el Mercat Central i el Mercat del Carrilet entren de ple en la campanya de Nadal amb regals i vals de compra per als clients, per agrair la fidelitat dels clients al llarg de tot l'any, a més de promoure la compra durant aquestes dates.

Enguany s'ha reprès la programació d'activitats familiars, amb tallers de cuina infantils per posar en valor l'Avellana de Reus; tallers de manualitats i d'origami; màgia i molta música. A més, aquest Nadal torna el pessebre de clicks a cada mercat, de la mà de Jordi Mariné.

Per Nadal, Mercat del Carrilet

Durant les setmanes de Nadal, els paradistes del Mercat del Carrilet regalaran una targeta rasca-rasca per cada 6 euros de compra. Els premis són 1.000 xecs de 5 euros per bescanviar a les parades del mercat fins al 28 de febrer de 2022, bosses de compra reutilitzables i tres lots d'estris de cuina. També regalaran 3.000 calendaris amb receptes de cuina.

Pel que fa a l'horari, com cada any, el Mercat del Carrilet obre més hores la setmana de Nadal i Cap d'Any:

· Dijous 23 de desembre, de 7:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h

· Divendres 24 de desembre, de 7:30 a 15 h

· Dijous 30 de desembre, de 7:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h

· Divendres 31 de desembre, de 7:30 a 15:00 h

La resta de dies, l'horari habitual és de dilluns a dijous i dissabtes de 7:30 a 14 h i els divendres de 7:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h.

Per Nadal, Mercat Central

En el cas del Mercat Central, els mateixos paradistes lliuraran als clients una butlleta per cada 6 euros de compra. Els clients tenen temps fins a Reis per omplir-la i dipositar-la a la gran urna de vidre que s'instal·larà al mercat a partir del 9 de desembre. Al gener es farà el sorteig de 10 premis de 150 euros en xecs de compra i 5 lots d'estris de cuina Valira.

Pel que fa a l'horari, arran de la modificació de l'octubre, de cara a la campanya de Nadal no es modifica gaire:

· Dilluns, dimarts, dimecres i dissabte: de 8 a 15:30 h

· Dijous i divendres tot el dia (inclòs els diez 23 i 30 de desembre): de 8 a 20 h

· Horari especial de Nadal els divendres 24 i 31 de desembre: de 8 a 15:30 h

El regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats destaca: «Els paradistes del Mercat Central i del Mercat del Carrilet fan un any més un considerable esforç econòmic per la campanya de Nadal i per premiar els clients que compren durant les festes. A més, obren més hores per facilitar la compra i enguany reprenen la programació d'activitats familiars, convertint els dos mercats en espais de visita obligada de cara a les festes. Per Nadal, Mercats de Reus».