El dispositiu de seguretat de Nadal de Reus reprèn les patrulles mixtes Mossos-Guàrdia Urbana

Actualitzada 29/11/2021 a les 15:38

Els cossos dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana unifiquen enguany els respectius plans de seguretat de Nadal, i el dilluns 6 de desembre posen en marxa el dispositiu conjunt per incrementar els nivells de seguretat a Reus en aquestes dates de més compres i més presència de gent al carrer. Es reforçarà la seguretat mitjançant la policia de proximitat, per dissuadir i prevenir la comissió d'actes delictius, especialment en llocs molt concorreguts. La coordinació entre cossos de seguretat incorpora també l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, per sumar esforços i augmentar el nombre d'efectius destinats a garantir la seguretat de la ciutadania.

El pla de seguretat de Nadal d'enguany té com a novetat la represa de les patrulles mixtes amb agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. S'intensifica la presència policial amb patrulles a peu, per prevenir els fets delictius més habituals en aquestes dates: petits furts, robatoris en establiments comercials i estrebades.



Patrullaran pels principals eixos comercials de la ciutat mitjançant patrulles de proximitat i comptaran amb el suport d'altres patrulles, de paisà i de seguretat ciutadana, així com dels voluntaris de Protecció Civil, els quals realitzaran tasques assistencials i de col·laboració.

Una segona novetat del dispositiu de seguretat també té a veure amb la voluntat de proximitat a la ciutadania. S'instal·larà una furgoneta que funcionarà com a oficina mòbil per a la recepció de denúncies i que s'ubicarà entre la plaça de la Llibertat i la plaça de l'Univers.

Contacte permanent amb els comerços

Una de les tasques destacades de la campanya és el contacte permanent amb comerciants i ciutadania. Les patrulles policials establiran contactes diaris amb els comerços i representants del teixit comercial per treballar conjuntament i detectar possibles incidències.

El dispositiu, però, també es destinarà a altres punts d'especial interès policial com ara grans superfícies comercials, supermercats, polígons, estacions de tren, autobusos, aeroport, carreteres d'entrada i sortida de la ciutat, etc.

Així mateix, els cossos de policia continuaran realitzant les seves tasques de seguretat a la resta de la ciutat, com ara, el control del transit de vehicles, l'atenció al ciutadà, establir controls i dispositius de seguretat ciutadana, l'atenció a les víctimes, etc.

Objectius i accions

La campanya de seguretat es fixa com a objectius prevenir i reduir els fets delictius, augmentar la percepció de seguretat, i garantir el normal desenvolupament de les activitats i esdeveniments específics d'aquest període.



El dispositiu de seguretat de Nadal comença el 6 de desembre i es durà a terme fins el diumenge 9 de gener de 2020; i s'adaptarà als dies festius i diumenges en que està permesa l'obertura de comerços.