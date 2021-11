Unes 500 persones es concentren a Reus contra la violència de gènere

Van començar la manifestació al Mercat del Carrilet i van anar fins al Mercat Central, on es va fer un record a totes les víctimes d'enguany

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:54

Un any més Reus diu «prou» a la violència de gènere. Enguany la capital del Baix Camp va acollir la manifestació del Camp de Tarragona a la qual van assistir mig miler de persones per denunciar la violència masclista. La manifestació va començar mitja hora abans de les vuit des del Mercat del Carrilet i va acabar al Mercat Central on es va llegir el manifest i es va fer un sentit record a totes les víctimes mortals de la violència de gènere d'enguany.

Amb crits contra el patriarcat i en favor de la lluita feminista unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, van desfilar pels carrers de Reus. Uns carrers que no estaven del tot tallats al trànsit, fet que va provocar un petit incident quan les manifestants arribaven al Mercat Central. Un conductor va començar a accelerar el motor del cotxe, un gest que no va agradar gens a les manifestants, les quals van aprofitar per aturar-se més temps i fer-li escoltar més cants contra la violència de gènere.

Un 20% dels casos denunciats

Un cop es va arribar al Mercat Central, les manifestants van denunciar que «malgrat demanar els permisos a temps, l'Ajuntament no ens ha posat cap escenari per poder fer els parlaments», i afegien que «no passa res, nosaltres continuarem fent la lluita des del terra per acabar pujant totes». En el manifest van deixar clar que «estem fartes de tots els tipus de violència sobre les dones» i que «les institucions són còmplices dels feminicidis i les agressions». «Els ajuntaments no destinen cap partida per evitar les agressions, els carrers de les ciutats són foscos i insegurs», criticaven els diversos col·lectius convocants de la manifestació, els quals exposaven que «només es denuncien un 20% dels casos i, d'aquests, en un 70% es penedeixen de fer-ho pel tracte rebut mentre es denuncia». A més, segons les dades que facilitaven ahir les manifestants, «un 89% dels casos denunciats acaben arxivats». L'acte va finalitzar amb un sentit record i homenatge a totes les víctimes mortals de la violència de gènere, a les quals es va anomenar una per una.

Actes institucionals

Abans de la concentració, al matí, va tenir lloc l'acte institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament en el qual la presidenta de la Colla Castellera dels Xiquets de Reus, Eva Oliva, va llegir el manifest que reclama la lluita diària per una vida lliure de violències masclistes i posa l'èmfasi en les formes de violència.