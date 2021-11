Les organitzacions productores d'avellana s'uneixen en una associació d'àmbit estatal

L'objectiu és dotar el sector de recursos per promoure la recerca, la promoció i la millora de la qualitat del producte

Actualitzada 26/11/2021 a les 14:26

L'Associació d'Organitzacions de Productors de l'Avellana (AOPA) s'ha constituït aquest divendres per part de sis organitzacions de productors de fruites i hortalisses reconegudes per a l'avellana, en un acte celebrat al Palau Bofarull, a Reus, amb la finalitat de «permetre dotar el sector de l'avellana de recursos per promoure la recerca, la promoció i la millora de la qualitat del producte i la rendibilitat de les explotacions», assenyala el director de l'Oficina Tècnica de l'Avellana i tècnic del Departament d'Innovació Turística d'Eurecat, Jaume Salvat.

En aquest sentit, «l'associació neix a partir de la unitat del sector i d'una estratègia compartida» i «ha de servir per enfortir i assegurar el futur de l'avellana», com afirma Miquel Borras, en representació del president de l'Associació d'Organitzacions de Productors de l'Avellana.

La seva creació, a més, permetrà sol·licitar el reconeixement de la Circumscripció Econòmica de Catalunya, com destaca el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, qui apunta que «donada la seva representativitat, podrà sol·licitar l'extensió de normes en varis temes que incideixen en la millora de la competitivitat del sector: notificació de la producció, normes de producció i comercialització més estrictes de les ja establertes, recerca, promoció, entre d'altres».

La Junta de l'associació AOPA, formada per les organitzacions fundadores, compta amb Antonio Pont de Crisol, de Frutos Secos, com a president; Ramón Fortuny, d'Unió Nuts, com a vicepresident; Ricardo Segura, de Coselva, com a secretari; Josep M. Garriga, de l'Avellanera i Secció de Crèdit, com a tresorer, i amb Joan Roque, d'Agroalmendra, i Josep Just, d'Arboreto, com a vocals.

Els han acompanyat en l'acte de constitució, el diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, Josep Forasté; l'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la regidora de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Caelles; el regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Carles Prats; Miquel Borras, en representació de la Cambra i la Llotja de Reus; la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis; la gerent a Tarragona d'Eurecat, Àurea Rodríguez; els sindicats agraris, així com les principals organitzacions i agents del sector de l'avellana.

Durant l'acte, el diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, Josep Forasté, ha destacat que com a institució arrelada al territori «ens sentim còmplices de totes aquelles iniciatives que reverteixen en la millora i el progrés socioeconòmic de les nostres comarques» i ha afegit que «sumem esforços per potenciar els nostres productes agroalimentaris i tot el que se'n deriva».

«Des de Reus, aquest és un gran pas en la reafirmació del nostre compromís amb un sector fonamental de l'economia productiva del territori, que ha d'aprofitar l'interès pels productes de proximitat per posicionar-se com a marca de qualitat i origen», assenyala l'alcalde de Reus, Carles Pellicer.