L'encesa de llums dona el tret de sortida a la campanya de Nadal de Reus

La campanya 'Reus un Nadal amb geni' durarà fins al 10 de gener

Actualitzada 26/11/2021 a les 19:55

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, acompanyats pel geni del Nadal de Reus, portaveus de grups municipals i representants de diferents entitats han apretat el botó que, simbòlicament, ha encès l'arbre de Nadal de la plaça del Mercadal i simultàniament tota la il·luminació de Nadal que guarneix carrers i places de la ciutat. L'acte, que ha comptat amb l'animació musical del grup After Darks, ha donat inici també a la campanya Reus és Nadal 2021.

Així, doncs, des d'aquest divendres 26 de novembre i fins al dia 10 de gener, es durà a terme la campanya de dinamització comercial de Nadal prevista per enguany, batejada com «Reus un Nadal amb geni», amb diferents espais protagonistes que evocaran les festes nadalenques, com la plaça del Mercadal, la plaça del Prim, la plaça d'Evarist Fàbregas, els Mercats de Reus o la plaça de la Llibertat, amb elements lumnínics que voldran captar l'atenció dels vianants. Destaquen principalment els espectacles itinerants de diferents formats i tipologia: animació infantil, màgia, música, etc.

La voluntat de l'Ajuntament de Reus és donar suport als establiments de comerç, servei i restauració incentivant les compres de Nadal. Per aquest motiu, les llums de Nadal estaran enceses de 17:30h a 22:00h.

La Campanya de Nadal de Reus, que compta amb un pressupost de 350.000 euros està coordinada per l'Agència Reus Promoció i té la col·laboració de les entitats comercials de la ciutat.