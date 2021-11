L'Ajuntament de Reus vol arribar als 2.000 kg de joguines per regalar aquest Nadal

Les donacions es poden fer fins al dia 15

Actualitzada 25/11/2021 a les 18:57

La regidoria de Medi Ambient ha organitzat, per segon any consecutiu, la recollida solidària de joguines perquè «tots els infants puguin tenir joguines, en plural, aquest Nadal», deia ahir el regidor de Medi Ambient, Dani Rubio. La recollida de joguines fa anys que va començar com a iniciativa dels treballadors de la recollida de residus de la ciutat, però des de l'any passat el consistori va impulsar la campanya sent-ne partícips i involucrant també moltes empreses privades. «Això ens va permetre passar de recollir uns 200 quilos de joguines a uns 2.000», explicava Rubio, qui es marcava com a objectiu repetir aquesta xifra «com a mínim».

La recollida de les joguines va començar ahir i s'allargarà fins al dia 15 de desembre. Aquestes, sempre que estiguin en bon estat, amb totes les peces i no tinguin connotacions sexistes ni bèl·liques, es poden portar als Centres Cívics de la ciutat, al Mercat Central i al del Carrilet, a la biblioteca Xavier Amorós, al parc de la neteja, l'aula centre de formació i a les empreses Porta Sistemes i Ticnova. Les joguines que es recullin s'entregaran a Càritas, igual que en l'edició passada. Serà aquesta entitat la que s'encarregarà d'emmagatzemar-les, revisar-les i entregar-les. Abans, també s'ocuparan de la desinfecció de les joguines amb productes no tòxics per garantir la seguretat dels nens que les rebran.

Aquesta campanya, que manté el lema de l'any passat Les teves joguines que tornin a rodar, a banda de ser solidària, també ajuda al medi ambient. «Moltes d'aquestes joguines acabarien a la brossa i amb aquesta acció aconseguim donar una segona vida als objectes i evitar una major quantitat de residus», argumentava el regidor de medi ambient, i és que la iniciativa està emmarcada en la Setmana Europea de Prevenció de Residus.