Quatre empreses opten a obrir el restaurant del Gaudí Centre de nou

L'adjudicació tindrà en compte l'ús de productes de proximitat i el vincle amb l'arquitecte

Actualitzada 22/11/2021 a les 20:51

Quatre empreses s'han interessat per l'explotació del restaurant del Gaudí Centre després que l'any passat el concurs quedés desert i que el d'enguany ampliés dues setmanes el termini per a l'entrega d'ofertes. Els negocis aspirants a reobrir l'establiment, tancat des de l'any 2019, són Perimar 2004 SLU, Cel Pàmies Adell, l'Alkimista SCCL i Mifami SL. Ara, un comitè d'experts analitzarà la proposta tècnica de cada licitador i posteriorment es procedirà a obrir el sobre C, que conté l'oferta econòmica de cada empresa.

Aplicant els criteris d'adjudicació es valorarà l'oferta més avantatjosa, tenint en compte la millor relació qualitat-preu. En un àmbit més subjectiu, es valorarà molt positivament la utilització de productes de proximitat i de temporada en l'oferta de servei i gastronòmica. Un altre dels aspectes clau a tenir en compte serà la vinculació del nou restaurant amb la marca Gaudí arran de la seva ubicació.

El cànon mínim que s'estableix al plec és de 2.000 euros al mes, més IVA. La durada del contracte serà de 14 anys, fins al desembre de 2035. A més, donada la situació sanitària actual i per fer aquesta segona licitació més atractiva, s'ha establert un període de carència fins al 30 de juny de 2022, de manera que les mensualitats previstes es comencin a abonar a partir de l'1 de juliol de 2022.

Redessa, l'encarregada de gestionar l'espai, propietat de l'Ajuntament de Reus, va invertir gairebé 40.000 euros per adequar les instal·lacions i facilitar l'obertura immediata del negoci una vegada acabat el concurs. La superfície útil total de planta és de gairebé 225 metres quadrats (m²), amb una terrassa de poc menys de 130 m², una terrassa de cuina de 28,64 m² i una terrassa per a públic al sobreàtic, de 33,28 m². L'empresa adjudicatària disposarà també d'un magatzem a la planta -1 de l'edifici de 52,76 m² i, addicionalment, podrà realitzar un servei de terrassa a l'exterior de la plaça del Mercadal segons la normativa vigent.