L'alcalde de Tarragona aposta per recuperar el turisme de proximitat, que al seu parer també passa per Madrid

Actualitzada 23/11/2021 a les 08:22

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha reclamat per al Camp de Tarragona la «pista llarga de l'aeroport del Prat». En una entrevista a 'El Nacional' el batlle ha considerat que Catalunya «ha de tenir una bona connexió intercontinenta», i ha afirmat que «la millor possibilitat» per aconseguir-ho és «construint la pista llarga a Reus». En aquest sentit ha recordat que capitals com Londres, París o Nova York tenen aeroports «importants» a mitja hora «o més», i que Tarragona està a mitja hora de Barcelona amb l'AVE. «Hem de pensar en un país gran o no estigui tot concentrat en un mateix lloc», ha dit Ricomà, que creu que cal pensar en Catalunya com en «una ciutat extensa o un país extens on podem i hem d'estar molt millor interconnectats».