L'alcalde de Reus es compromet a ajudar la plantilla de Bercose

Els treballadors de l'empresa encara no han cobrat la nòmina del mes d'octubre

Actualitzada 22/11/2021 a les 20:54

L'alcalde, Carles Pellicer, s'ha compromès a mediar en el conflicte laboral per impagaments de més de cinquanta treballadors de Bercose, l'empresa que fins ara prestava serveis a instal·lacions municipals com escoles, museus, el recinte firal o la grua. Aquest compromís el van aconseguir ahir cinc representants dels afectats per aquesta situació en una reunió amb Pellicer.



Josep Borràs, un dels treballadors de Bercose, va denunciar que «no hem rebut encara la nòmina del mes d'octubre» després de mesos de retards en els pagaments per part de l'empresa d'ençà que aquesta fos venuda a l'abril. Jesús, un altre dels afectats presents en la reunió, va criticar que «l'empresa no argumenta res» pel que fa a la situació dels treballadors, alguns dels quals «estan en números vermells». Borràs va assegurar que Bercose ha imposat vacances forçades a alguns treballadors i, tot i estar previst que es reincorporin el dia 26 de novembre, va assenyalar que no saben on, ja que «no sabem res de ningú». Jesús va agrair la predisposició de Pellicer i va assenyalar que «esperem que hi hagi resultats aviat» i que l'empresa Builders 2015, ara al capdavant d'alguns serveis, subrogui als treballadors mantenint així l'antiguitat.