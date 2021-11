L'Ajuntament de Reus licita les obres de la rotonda d'accés a la urbanització Mas Carpa

El projecte vol convertir l'espai en una via urbana, reduint la velocitat dels vehicles i amb la millora urbanística

Actualitzada 23/11/2021 a les 09:53

L'Ajuntament de Reus ha publicat la licitació del contracte per a la construcció de la rotonda que donarà accés a la urbanització Mas Carpa des de l'avinguda de Tarragona.



La rotonda farà reduir la velocitat dels vehicles i reduir el risc que hi ha actualment en la incorporació de vehicles tant a la urbanització com a l'avinguda, convertint la carretera en una via urbana.El projecte que s'executarà preveu la continuació del carril bici existent a diversos trams de l'avinguda de Tarragona, i la futura connexió entre el carril bici al llarg de l'avinguda Tarragona.Les obres tenen un pressupost de licitació de 791.869,38 euros (IVA inclòs), i la licitació fixa un termini d'execució de 5 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte.

L'àmbit d'actuació del projecte té una superfície total de 8.806 m2. La rotonda té un diàmetre interior de 16m, dels quals 1,20m corresponen a una franja pavimentada i els 13,60m més interiors són zona verda. El diàmetre exterior és de 36,60m, format per 2 carrils de 4 en la rotonda, un carril bici exterior d'1,50m i una franja separadora entre el carril bici i el carrils de vehicles de 0,80m.