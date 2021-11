Reus atén 429 dones per violència masclista des de començaments d'any, un 64% més respecte a l'any 2019

25-N: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones

Concretament, el SIAD ha atès 243 dones i l'OAV 313. Algunes d'elles han utilitzat els dos serveis. Pel que fa al nombre d'usuàries amb atenció psicològica han estat 70 i les atencions fetes 73. Han rebut assessorament 187 dones i s'han fet 272 atencions. L'Hospital Sant Joan de Reus també ha atès quinze dones a través del protocol de violència de gènere.No hi ha hagut cap feminicidi des de principis d'anys a la ciutat, però quatre dones han necessitat un allotjament d'urgència per ser víctimes de violència masclista. Així mateix, 47 han estat usuàries d'ATEMPRO, el servei telefònic d'atenció i protecció a víctimes de violència de gènere prestat per Creu Roja.Aquest dijous, 25 de novembre, se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. L'Ajuntament de Reus ha organitzat un acte institucional on la presidenta de la Colla Castellera dels Xiquets de Reus, Eva Oliva, llegirà un manifest. Després dels parlaments institucionals, el guitarrista Pau Duran oferirà un concert i cap a les dotze del migdia el Bou de Reus actuarà a la plaça del Mercadal. A les set del vespre, la colla castellera local també hi farà un pilar commemoratiu.A banda de l'acte institucional, també s'han programat tres xerrades en línia sobre la violència masclista, gratuïtes i destinades a professionals que aborden les violències masclistes de forma directa o indirecta. Es faran a través de la plataforma Zoom de l'Ajuntament de Reus i tindran una durada d'una hora.