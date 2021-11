El sorteig de Reus Promoció porta una cinquantena de visitants

Aquest cap de setmana s'han ofert més rutes de l'habitual arran de l'elevat nombre de premiats

El sorteig de Reus Promoció en el marc de la campanya Reus, una escapada genial, ha portat aquest cap de setmana una cinquantena de persones a la ciutat. Entre els premiats, sis persones han pogut gaudir d'una estada amb allotjament a un dels hotels participants i la resta ho han fet amb les activitats del paquet d'experiències. Arran de l'elevat nombre de premiats que han vingut a la ciutat aquest cap de setmana, des de Reus Promoció han hagut d'ampliar l'oferta de la Ruta del Vermut. La regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, es va apropar aquest diumenge a la sortida d'una de les visites per saludar als guanyadors del sorteig de tardor. Va assegurar que «després de l'èxit que va tenir el de l'estiu», aquesta vegada «hem augmentat els premis i seran 50 les persones que gaudiran d'una escapada a la ciutat i 230 més dels paquets d'experiències. Aquest ha estat el segon cap de setmana en el qual els premiats d'aquest segon sorteig poden gaudir de Reus. A més, a hores d'ara ja s'han gestionat un centenar de reserves per part dels guanyadors.

Caelles va assenyalar que, tot i que la iniciativa «anava més adreçada a persones de fora», «hi ha gent de Reus que també està gaudint de les experiències». Aquest és el cas de Carme Villuendas, reusenca que va guanyar un dels paquets d'activitats i que aquest diumenge va sumar-se a la Ruta del Vermut, de la qual va assegurar haver après moltes coses que desconeixia de la ciutat. Villuendas va explicar que aquest paquet d'activitats li permetrà conèixer per primera vegada l'interior de la Casa Navàs i redescobrir altres llocs on «fa molts anys que no hi anem», com el Museu d'Arqueologia. Un cas similar és el de Maria del Mar Navarro, nascuda a Reus, però actualment resident a Mataró, la qual va assegurar que «és una iniciativa molt bona per fomentar el comerç i la cultura» i que la ruta li va «descobrir coses que no sabia» de Reus.

Maria Rabionet, de Roda de Ter, és una de les premiades amb allotjament a la ciutat i va assegurar que havent vist el museu, la Casa Navàs i el Gaudí Centre, havia quedat impressionada, ja que «és la primera vegada que venim a fer turisme» a Reus. «Segur que tornarem», va assenyalar, ja que tant el Campanar de la Prioral com l'Institut Pere Mata, als quals el pack d'experiències també dona accés, estan tancats.

Caelles va assegurar que la valoració global d'aquesta iniciativa és «molt bona», però va subratllar que «va sorgir com a part del Pla de Reactivació» de l'Ajuntament, i com que «la situació va evolucionant», el més probable és que «les estratègies» de promoció turística «es vagin adaptant» l'any vinent.