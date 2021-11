El segon Canicròs de Reus «supera les expectatives» de l'organització

Es van superar els 300 assistents a la posterior caminada solidària de la Fundació d'Animals de Companyia del Camp de Tarragona

Actualitzada 21/11/2021 a les 21:03

El segon Canicròs de Reus, que va tenir lloc aquest diumenge, va «superar les expectatives» de l'organització, va assegurar Pep Cuerba, regidor d'Esports. En la cursa d'adults, enguany prova puntuable en el Circuit Català Popular, van participar 115 persones, i es van superar els 300 assistents a la posterior caminada solidària en benefici de la Fundació d'Animals de Companyia del Camp de Tarragona que va tenir lloc pels termes municipals de Reus i Almoster.



Una dotzena de gossos rescatats per part de la protectora van participar en la caminada. Enguany ha estat el primer any del circuit infantil d'aquesta disciplina, el qual va assegurar el regidor que «ha tingut una molt bona acollida» amb la participació d'una desena d'infants. Va assenyalar la importància del Canicròs per a la canalla, ja que «els permet gaudir i aprendre a entendre's amb la seva mascota».