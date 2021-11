El Pi de Bofarull, de més de 300 anys i declarat Arbre Monumental de Catalunya, arriba al final de la seva vida

Forma part del patrimoni històric i cultural de Reus

Actualitzada 22/11/2021 a les 11:43

Tècnics de Jardineria de l'Ajuntament de Reus, la Generalitat de Catalunya, i l'empresa pública Forestal Catalana, han constatat que el Pi de Bofarull està arribant al final de la seva vida. El pi, declarat Arbre Monumental de Catalunya per la Generalitat l'any 1991, es creu que té entre 300 i 350 anys. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha explicat aquest dilluns, 22 de novembre en roda de premsa, que l'estat del Pi de Bofarull ha de ser una oportunitat per posar en valor el patrimoni natural de la ciutat, i ha anunciat l'actualització del 'Catàleg d'arbres monumentals, notables i singulars del terme municipal de Reus'.

L'Ajuntament té previst preservar el Pi de Bofarull perquè continuï al seu lloc com a mostra del patrimoni natural reusenc. També es mantindrà el seu llegat plantant al mateix lloc un pi petit, fill del Pi de Bofarull. Aquest pinet s'està cuidant a les instal·lacions dels serveis de Jardineria per trasplantar-lo quan es consideri i es farà un acte de ciutat per retre-li homenatge, donar a conèixer els arbres monumentals de Reus i per posar en valor el patrimoni natural.

El Pi de Bofarull

El Pi de Bofarull és de l'espècie pinus pinea, amb una edat fixada entre 300 i 350 anys. Té una alçada de 20,5m, un perímetre del tronc de 4,28m i una amplada de la capçada de 21,4m.

Forma part del patrimoni històric i cultural de Reus. Se'n tenen referències documentals des de fa 200 anys en il·lustracions, en contes i en poemes. I forma part del paisatge col·lectiu, de camí a l'aeroport, a l'antiga carretera de Tarragona.

L'any 1991, el Pi de Bofarull va ser declarat per la Generalitat de Catalunya com a Arbre monumental. Declaració que el protegeix en la legislació urbanística i cultural com a arbre d'interès. Des de llavors, la Generalitat és la responsable del seu manteniment, per bé que des de l'Ajuntament de Reus no hi ha deixat mai d'intervenir.

Passat l'estiu d'enguany, els serveis municipals de Jardineria van observar com el pi comença a decaure la seva vitalitat. Es creu que la calor de l'estiu l'ha afectat de manera definitiva. A l'octubre, tècnics de la Generalitat van certificar la baixada de vitalitat i es va decidir fer un tractament ràpid amb una aportació de bioestimuladors abans l'arbre no entri en parada vegetativa. Si l'arbre respon bé es creu convenient repetir el tractament un cop o dos a la primavera següent.

Ja fa anys que es fa un manteniment específic a les característiques del pi. Des de 2008 s'hi han fet tractaments de descompactació i airejament del sòl, aportació de nutrients, tractaments biològics contra la processionària. El 2015 ja es comença a detectar una baixada de la vitalitat, i des de llavors cada any s'hi fa una aportació de triturats d'esporga aportació d'aigua per inundació a l'estiu, dos desbrossats anuals i tractaments contra la processionària.